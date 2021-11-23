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Akbank, tüm kartlarını çevreye duyarlı malzemeye dönüştürüyor - Son Dakika

Akbank, tüm kartlarını çevreye duyarlı malzemeye dönüştürüyor

23.11.2021 12:00
Akbank, tüm kartlarını çevreye duyarlı malzemeye dönüştürüyor

Akbank, 2022 yılı sonuna kadar tüm kredi kartlarında geri dönüştürülmüş plastik ve kağıt kullanımına geçecek.

Akbank, 2022 yılı sonuna kadar tüm kredi kartlarında geri dönüştürülmüş plastik ve kağıt kullanımına geçecek. Axess, bu harekete "İyi Yaşayanlar Kulübü" çatısı altında öncülük edecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, sürdürülebilir ekonomiye geçişi güçlü adımlarla destekliyor.

Akbank, çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) uygulamalarına paralel olarak tüm Akbank kart tiplerinde geri dönüştürülmüş plastik kağıt ve zarf kullanımına geçiyor.

Banka, bu çevreci dönüşüme, geçen aylarda "İyi Yaşayanlar Kulübü" platformu ile 20. yılını kutlayan Axess ile başlıyor. Cebe inen Axess'e başvuran ya da kartının yenileme zamanı gelen müşterilere yeni kartları, çevre dostu malzemelerden üretilip teslim ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Axess'in "İyi Yaşayanlar Kulübü" ile iyilik hareketini sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

" Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Sınırlı sayıda üretilecek ayrı bir çevreci kart yaratmak yerine radikal ve bütüncül bir hareketi tercih ettik. Bu yaklaşımla Axess, Wings, Akbank Kart, Free tüm bireysel ve ticari kartlarımızı müşterilerimize artık geri dönüştürülmüş kart plastiği, kağıt ve zarfı ile sunacağız. Axess'te İyi Yaşayanlar Kulübü ile iyi yaşamak kavramını yeniden tanımlıyoruz. İyi yaşamak, Axess İyi Yaşayanlar Kulübü için sadece geleceğe dair bir hayal değil, aynı zamanda bugünden kendimiz, sevdiklerimiz ve dünyamız için yaptıklarımızdan oluşan bir hareketler bütünü.

Bu alanda hali hazırda devam eden ve sivil toplum kuruluşlarına bağış yapılmasını kolaylaştıran Yuvarla entegrasyonu, Sağlıklı Yaşam ekosistemi gibi alanlara şimdi bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Kartlarımızda geri dönüştürülmüş kart plastiği ve zarfı kullanımına, özelliklerini ve kart görselini yenilediğimiz cebe inen Axess kartlarımızla başlıyoruz."

"Bankamızda 18 milyona yakın kart, müşterilerimizin kullanımında"

Yüce, cebe inen Axess'e başvuranların ya da kart yenilemesi gelen müşterilerin hiçbir seçim yapmadan, çevreye duyarlı kartlara sahip olacaklarını bildirdi.

Akbank'ta 18 milyona yakın kartın, müşterilerin kullanımında olduğunu aktaran Yüce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kartları yan yana koyduğumuzda yaklaşık 11 futbol sahasına eşit bir alana yayılıyor. Başlattığımız bu hareketle kağıt ve plastik gibi malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanımı sayesinde doğal kaynakların daha az tüketilmesine ve çevresel etkinin azaltılmasına destek olacağız. Axess markasının özünde, hayatta ilerlemek, beraber daha iyi yaşamak, bugün ve her gün harekete geçmek düşüncesi var. Amaçlara ulaşmayı,?çevreyi destekleyebilecek, iyileştirebilecek gücü bulmayı sağlamak için?finansal araçları ve teknolojiyi herkese sunuyoruz. Böylece iyi bir hayata sahip olmak, iyi yaşamak, geleceğin hayalleri olmaktan çıkarak, bugünün somut aksiyonları haline geliyor.

Sürdürülebilir bir dünya ve temiz çevre için geri dönüşüm, kaynak tasarrufu, atık kontrolü, karbon emisyonu odağında pek çok çalışmayı hayata geçiren bir banka olarak, mevcut müşterilerimizin kartlarını da vade yenilemeleri geldikçe çevreci malzemelere dönüştüreceğiz."

Yüce, 2025 yılı itibarıyla portföylerindeki tüm kart stokunun geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış olacağını aktardı.

Hakan Binbaşgil, geri dönüşüm, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akbank, tüm kartlarını çevreye duyarlı malzemeye dönüştürüyor - Son Dakika Ekonomi


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