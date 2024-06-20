Akbank ve Chatham House 'Yükselen Güçler ve Çok Kutuplu Dünya' panelini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Akbank ve Chatham House 'Yükselen Güçler ve Çok Kutuplu Dünya' panelini gerçekleştirdi

Akbank, dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House'la birlikte 'Yükselen Güçler ve Çok Kutuplu Dünya' panelini gerçekleştirdi. Panelde, gelişmekte olan ülkelerin küresel siyasetteki konumları ve çok taraflılığın geleceği incelendi. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Türkiye'nin stratejik öneminin arttığı bir dönemde böyle bir paneli gerçekleştirmenin gurur verici olduğunu belirtti.

20.06.2024 13:41
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Akbank, dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House'la birlikte "Yükselen Güçler ve Çok Kutuplu Dünya" panelini gerçekleştirdi.

Akbank ve Chatham House, 'Yükselen Güçler ve Çok Kutuplu Dünya' panelini gerçekleştirdi. Chatham House'un Londra'daki merkezinde gerçekleşen panele, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Chatham House Direktörü ve Genel Müdürü Bronwen Maddox ev sahipliği yaptı. Türkiye ve Birleşik Krallık başta olmak üzere pek çok ülkeden üst düzey ismi bir araya getiren etkinliğe Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

Chatham House'un geleneksel Londra Konferansı'nın hemen öncesinde gerçekleştirilen panelde, gelişmekte olan ülkelerin küresel siyasette kendilerini nasıl konumlandırdıkları ve çok taraflılığın geleceğini nasıl etkiledikleri incelendi.

"Türkiye'nin stratejik öneminin arttığı bir dönemde bu paneli gerçekleştirmek büyük bir gurur"

Uluslararası katılımcılardan ilgi gören panel sonrası yaptığı açıklamada, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, "Dünyanın en saygın düşünce kuruluşlarından Chatham House'la birlikte Yükselen Güçler ve Çok Kutuplu Dünya Paneli'ni düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde böyle bir paneli gerçekleştirmek büyük bir gururdu. Panelde Mehmet Şimşek de bizimleydi. Katılımı için Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Sayın Bakanımız öncülüğünde Türkiye'nin uyguladığı yeni ekonomik program büyük takdir topluyor. Ekonomimizde her geçen gün öngörülebilirlik ve istikrarın arttığını gözlemliyoruz. Artan güven ve yatırımcı ilgisi de programın başarısını şimdiden kanıtlıyor. Türkiye'nin başarılarının ve küresel değişimlere uyum sağlama yeteneğinin ülkemizi bir güç merkezi haline getireceğine inanıyoruz. Türkiye'nin bankası Akbank olarak biz de ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Akbank ve Chatham House 'Yükselen Güçler ve Çok Kutuplu Dünya' panelini gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akbank ve Chatham House 'Yükselen Güçler ve Çok Kutuplu Dünya' panelini gerçekleştirdi - Son Dakika
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