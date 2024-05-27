Akçaabat Belediyesi ve DOKAP Arasında Sera Kurulumu İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Akçaabat Belediyesi ve DOKAP Arasında Sera Kurulumu İçin Protokol İmzalandı

Akçaabat Belediyesi ve DOKAP Arasında Sera Kurulumu İçin Protokol İmzalandı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belediye ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) arasında sera kurulumu için Akçaabat Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi protokolü imzalandığını belirtti. Proje kapsamında uygun şartlara sahip arazilere 3,5 milyon liralık 10 sera kurulumu yapılacak ve geleneksel tarım anlayışı modern teknoloji ile buluşturulacak.

27.05.2024 13:25
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belediye ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) arasında sera kurulumu için Akçaabat Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi protokolü imzalandığını belirtti.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede tarımsal kalkınmayı sağlayacak ve üretimi artıracak hamleler yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Üretim odaklı belediyecilik anlayışı kapsamında DOKAP ile proje uygulayacaklarını aktaran Ekim, uygun şartlara sahip arazilere 3,5 milyon liralık 10 sera kurulumu yapılacağını kaydetti.

Ekim, geleneksel tarım anlayışını modern teknoloji imkanlarıyla buluşturacaklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şehrimizin tarımsal potansiyelini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Akçaabat'taki topraklarımızın kıymetini biliyor ve bu zenginliğimizi doğru tarım politikaları ile çevre dostu uygulamalarla koruyoruz. Tarıma yaptığımız her yatırımı Akçaabat'ımızın, hemşehrilerimizin ve evlatlarımızın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki tarımsal üretim olmadan kalkınma olmaz. DOKAP ile imzaladığımız Akçaabat Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi protokolü şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Akçaabat Belediyesi ve DOKAP Arasında Sera Kurulumu İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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