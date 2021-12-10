"Akçahasat" projesi ile meyveler kurutularak ekonomiye kazandırılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 2,1 milyon lira destek sağlayacağı "Akçahasat" projesi, Trabzon'un Akçaabat ilçesi sahilinde hayata geçirilecek.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine, istihdama katkıda bulunmak ve ilçedeki çiftçilere destek olmak amacıyla Akçaabat Belediyesi, Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Akçahasat" projesini hazırladıklarını söyledi.

İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'nin sahil kesiminde tarım ürünlerinin işleneceği, paketleneceği, depolanacağı ve satışının yapılacağı tesisi kurabilmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına (DOKA) müracaat ettiklerini belirten Ekim, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, 2 milyon 700 bin lira maliyetli projemizin yaklaşık yüzde 80'lik bölümü olan 2 milyon 124 bin lirasını karşılayacak. Yüzde 20'sini de belediye olarak biz karşılayacağız. Projemize verdiği destek için Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Ekim, 840 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak tesisin yapım işinin yaklaşık bir, iki ay içinde ihaleye çıkacağını ifade ederek, burada ilk etapta 15 kadını istihdam etmeyi planladıklarını aktardı.

İlçedeki 750 çiftçinin yetiştirdiği kivi, çilek, Trabzon hurması, incir, karayemiş ve aronya gibi meyvelerin tesiste işleneceğini, paketleneceğini ve depolanacağını dile getiren Ekim, bu ürünlerin, marka tescilini de aldıkları "Akçahasat" adı altında hem tesiste hem de şehrin belli bölgelerinde kurulacak 5 satış noktasında tüketiciye ulaştırılacağını kaydetti.

Ekim, tesisin faaliyete alınması ile kırsalda önemli bölümü toplanamadığı için ziyan olan armut ve elmaların da değerlendirileceğine işaret ederek, şunları ifade etti:

"Bunların toplanıp bir şekilde ekonomiye kazandırılması söz konusu. Dalında değerli değil ama kurutulduktan veya ambalajlandıktan sonra çok değerli oluyor bu tür meyveler. Tesisin bölgede bir model oluşturacağını, bununla beraber bölgedeki tarımsal faaliyetlerin de ayrıca kurutma sektörünün de daha iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz."

Fidan üretimi için iki sera kuruldu

Akçaabat Ziraat Odası iş birliğinde ilçedeki meyve ve sebze yetiştirme oranlarını araştırdıklarını belirten Ekim, eksikleri tespit ederek bunların giderilmesi noktasında çözüm önerileri ortaya koyduklarını anlattı.

Ekim, Akçaabat'ta sera eksikliğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçtiklerini ifade ederek, Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteği ile 562 metrekarelik iki sera kurduklarını söyledi.

Tamamlanmak üzere olan seralarda çiftçiler için fidan yetiştirileceğini anlatan Ekim, "Bu seralarda, örnek veriyorum 1 dönümlük çiftçimiz Trabzon hurması tarlası kurmak istiyor, biz bunun fidesini yetiştireceğiz, kendisine ücretsiz vereceğiz. Ürünü belki 3-4 sene sonra ortaya çıkacak ve bizim tesisimizde değerlendirme fırsatı da bulmuş olacak. Hem ürününü üretebileceği ortamı oluşturuyoruz seralarımızda ve tarlasına dikmesine yardımcı olacağız, diğer taraftan da ürününü alıp değerlendirip piyasaya arz etmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Ekim, seralarda ayrıca belediyenin peyzaj çalışmaları için ihtiyaç duyduğu süs bitkilerinin de üretileceğini, böylece belediye bütçesine de katkıda bulunacaklarını aktardı.

Başkan Osman Nuri Ekim, "Akçahasat" markasının, ürettikleri kaliteli ürünler sayesinde Türkiye'nin sayılı markaları arasında yerini alacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.