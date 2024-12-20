Akçakoca'da Bereketli Balık Avı - Son Dakika
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Ekonomi

Akçakoca'da Bereketli Balık Avı

Akçakoca\'da Bereketli Balık Avı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, dev levrekle birlikte çeşitli türlerde balık avladı.

20.12.2024 12:04
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde avlanmaya çıkan balıkçıların ağlarına birbirinden farklı türler takıldı. Ağlardan kırlangıç, pisi ve tam 9 kilo ağırlığında dev bir Karadeniz levreği çıktı.

Batı Karadeniz'in gözde sahil ilçesi Akçakoca'da balıkçılar, av sezonunda bereketli bir gün geçirdi. Gece saatlerinde denize açılan balıkçıların ağlarına kırlangıç balığı, pisi balığı ve tam 9 kilo ağırlığında dev bir Karadeniz levreği takıldı. Bu balık çeşitliliği, hem balıkçıların yüzünü güldürdü hem de tezgahları şenlendirdi.

Avlanan balıklar, farklı fiyatlarla satışa sunuldu. Özellikle 9 kilo ağırlığındaki Karadeniz levreği kilogramı 650 TL'den alıcı bulurken, kırlangıç balığı 350 TL, pisi balığı ise 400 TL'den satışa çıkarıldı. Aynı tezgahlarda hamsi, barbun, mezgit ve palamut 200 liradan, istavrit ise 100 liradan satışa sunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karadeniz, Akçakoca, Ekonomi, Turizm, Doğa, Son Dakika

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