Akdeniz'de yetiştirilen limonlar Kapadokya'da muhafaza ediliyor - Son Dakika
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Akdeniz'de yetiştirilen limonlar Kapadokya'da muhafaza ediliyor

25.04.2022 11:52
Akdeniz'de yetiştirilen limonlar Kapadokya'da muhafaza ediliyor

Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen binlerce ton limon, hasadın ardından getirildiği Kapadokya bölgesindeki kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında saklanıyor.

Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen binlerce ton limon, hasadın ardından getirildiği Kapadokya bölgesindeki kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında saklanıyor.

Nevşehir'in Kavak ve Ortahisar beldelerindeki doğal soğuk hava depoları, dalından koparılıp bölgeye getirilen limonların lezzetlenmesine katkı sunuyor.

Depoların sabit ısısı ve nemli yapısı, limonun doğal ortamda sulanmasını ve aromasının güçlenmesini sağlıyor.

Kasımdan itibaren bu depolara sevk edilen limonlar, 6 aylık sürecin ardından mayıs ayının ortalarından başlayarak yurt içi ve dışı piyasaya sevk ediliyor.

Doğal depo, raf ömrünü artırıyor

Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, AA muhabirine, Adana ve Mersin yöresinde hasat edilen yaklaşık 4,5 milyon sandık limonun her yıl bölgedeki depolara getirildiğini belirtti.

Hiçbir enerjiye ihtiyaç duyulmayan doğal depoların, narenciye için önemli bir merkez olduğunu dile getiren Bağcı, şunları kaydetti:

"Aydınlatma haricinde elektrikli hiçbir cihaz ve alet kullanılmadan doğal haliyle limon olgunlaşıyor. Limon buraya girişinde yeşil oluyor, belli bir süre sonra sararma olur, kabuğu incelir ve su oranı artar. Buradan çıktıktan sonraki süreçte raf ömrü de yapay soğuk hava depolarındaki ürünlere nazaran daha uzun oluyor. Depo ürün için bir nevi yatak işlevi görüyor. Lezzete kavuşunca sofralara buradan sevkiyatı yapılıyor."

Bağcı, kayadan oyma depoların yöre halkı için istihdam sağladığını, bölgede çok sayıda doğal depo işletmesi bulunduğunu, sayılarının artmasını istediklerini söyledi.

"Yüzde 85 civarında nem barındırıyor"

Yörede 10 yıldır depo işleten Ahmet Soylu da aromasından kabuk yapısına kadar depoda olgunlaşan ürünün sektörde "yatak limon" olarak alıcı bulduğunu ifade etti.

Tüf kaya içine oyulan depoların ürün için avantajlar sunduğuna dikkati çeken Soylu, " İç Anadolu Bölgesi'nde bir tane limon ağacı yok ve yetişmez. Bölgemizdeki doğal soğuk hava depoları yüzde 85 civarında nem barındırıyor. Narenciye nemi seven bir ürün olduğu için daha sağlıklı şekilde depolanabiliyor. Limon belli süre geçtikten sonra su oranı üst seviyeye çıkıyor ve kabuğu inceliyor." şeklinde konuştu.

Akdeniz'de yetiştirilen limonlar Kapadokya'da muhafaza ediliyor
Akdeniz'de yetiştirilen limonlar Kapadokya'da muhafaza ediliyor
Akdeniz'de yetiştirilen limonlar Kapadokya'da muhafaza ediliyor
Akdeniz'de yetiştirilen limonlar Kapadokya'da muhafaza ediliyor
Akdeniz'de yetiştirilen limonlar Kapadokya'da muhafaza ediliyor

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Akdeniz Bölgesi, Kapadokya, Ortahisar, Nevşehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akdeniz'de yetiştirilen limonlar Kapadokya'da muhafaza ediliyor - Son Dakika


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