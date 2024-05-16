Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Nisan Ayı İhracat Rakamlarını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Nisan Ayı İhracat Rakamlarını Açıkladı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Nisan Ayı İhracat Rakamlarını Açıkladı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, nisan ayında 25 milyon 248 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini duyurdu. Tekin, bayan dış giyim, bay dış giyim ve diğer hazır eşya ürün gruplarında en fazla ihracat yapıldığını belirtti. Hollanda, en fazla ihracat yapılan ülke olarak öne çıktı.

16.05.2024 11:35
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Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, nisan ayında 25 milyon 248 bin dolar dış satım yaptıklarını bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, geçen ay 3 bin 185 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini belirtti.

Birliğin nisan ayı ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 düştüğünü ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Yılın 4. ayında 25 milyon 248 bin dolar dış satım gerçekleştirdik. Sektörümüz, en fazla bayan dış giyim, bay dış giyim ve diğer hazır eşya ürün gruplarını ihraç etti. Bayan dış giyimde 12 milyon 974 bin dolar, bay dış giyimde 5 milyon 320 bin dolar, diğer hazır eşyada 3 milyon 549 bin dolar ihracat değerine ulaştık. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında Hollanda 12 milyon 120 bin dolarla 1. sırada yer aldı. Bu ülkeyi 2 milyon 733 bin dolarla Almanya 2. sıradan, 1 milyon 683 bin dolarla İspanya 3. sıradan takip etti."??????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Nisan Ayı İhracat Rakamlarını Açıkladı - Son Dakika

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