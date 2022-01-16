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Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden 897 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden 897 milyon dolarlık ihracat

16.01.2022 13:19
Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden 897 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) üyesi iş insanları, 2021'de yaptıkları dış satım ile Türkiye ekonomisine 896 milyon 784 bin dolarlık katkı sağladı.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) üyesi iş insanları, 2021'de yaptıkları dış satım ile Türkiye ekonomisine 896 milyon 784 bin dolarlık katkı sağladı.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, birlik üyeleri 2020'de 715 milyon 692 bin dolar gelir elde ettiği mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden 2021'de yüzde 25 artış sağlayarak 896 milyon 784 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Birlik üyelerinin en çok dış satım gerçekleştirdiği ürünlerin başında mobilya grubu yer aldı. Bu grubu sırasıyla kereste, sandık, kafes ve palet, kağıt, karton ve matbu yayınlar, orman tali ürünleri ve diğer ahşap mamul grupları takip etti.

Ülke ekonomisine 2020'de 437 milyon 466 bin 937 dolarlık katkı sunan mobilya grubu, 2021'de bu rakamı yüzde 25 artırarak 546 milyon 172 bin 229 dolara yükseltti.

Mobilya grubunun ardından gelen kereste, sandık, kafes ve palet grubunun ise 2020'de 106 milyon 560 bin 516 dolar olan dış satımı, 2021'de yüzde 35 artarak 143 milyon 862 bin 586 dolar oldu.

"Amacımız 2022 yılında yine rekor bir seviyede ihracat yapmak"

AKAMİB Başkanı Refik Onur Kılıçer, AA muhabirine, Kayseri, Mersin ve Adana'nın mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 2021 yılında en çok ihracat yapan 10 il arasında yer aldığını bildirdi.

Birlik üyesi ihracatçıların en çok Irak, İsrail, Almanya, Libya, Amerika Birleşik Devleri, Fransa, İtalya, Suriye, Birleşik Krallık ve Romanya'ya dış satım gerçekleştirdiğini belirten Kılıçer, Irak'a yüzde 11 artışla 188 milyon 517 bin 628 dolar, İsrail'e yüzde 11 artış ile 62 milyon 830 bin 871 dolar ve Almanya'ya yüzde 2 artışla 54 milyon 831 bin 687 dolar ihracat yaptıklarını kaydetti.

Kılıçer, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan birlik üyelerine teşekkür ederek, "Amacımız 2022 yılında yine rekor bir seviyede ihracat yapmak. Buna inancımız tamdır. Genel dünya bilgilerine bakacak olursak bu ihracatımızın artarak sürmesi ve ivmelenmesi beklenmektedir çünkü dünyada bir mobilya talebi var ve Türkiye bu talebi karşılamak üzere üretici ülkeler arasında belli bir noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz hiç olmadığımız pazarlara girmek"

Dünyada artan mobilya talebini karşılamak için birlik olarak tanıtım faaliyetleri ve organizasyonlar düzenlediklerini aktaran Kılıçer, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin iyi bir mobilya, ağaç mamulleri ve kağıt üreticisi olduğunu bütün dünyaya ilan edip, ihracat oranlarını artırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu, Türk ihracatçısının başarısıdır. 2 yıl üst üste rekorlar kırarak ihracat odaklı üretime ve satışa geçtiler. Bu yıl hedef pazarlarımız arasında İngiltere, Birleşik Krallık, Amerika ve Kanada var. Özellikle bu ülkelerdeki oransal olarak ihracat artışlarımızı gerçekleştirmek ana hedefimiz. Zaten klasik pazarlarımızdaki artışlarımızı sürdürmekteyiz. Önceliğimiz hiç olmadığımız pazarlara girmek ve çok az faaliyet gösterdiğimiz pazarlara ulaşmaktadır. Tabii ki Güney Amerika pazarlarını da ihmal etmemek lazım. NAFTA Anlaşması'ndan (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) kaynaklı bizim de orada bir vergi avantajımız var. O pazarlara da ilgi göstermek lazım. Oralardaki çalışmalarımız da devam etmektedir."

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Türkiye, İhracat, Akdeniz, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden 897 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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