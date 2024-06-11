AKAMİB Mayıs Ayında 83 Milyon 618 Bin Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Ekonomi

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), mayıs ayında 83 milyon 618 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

AKAMİB'in açıklamasına göre, birliğin mayıs ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı.

Birlik bünyesinde 83 milyon 618 bin dolarlık dış satım yapılan dönemde, en fazla ihracat Irak, Libya ve Almanya'ya gerçekleştirildi.

AKAMİB'in ocak-mayıs dönemi ihracatı yüzde 4,7 artışla 367 milyon 997 bin dolara ulaştı.??????????????