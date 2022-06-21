Akenerji 'Birleşmiş Milletler Global Compact' üyesi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Akenerji 'Birleşmiş Milletler Global Compact' üyesi oldu

21.06.2022 13:34
Akenerji 'Birleşmiş Milletler Global Compact' üyesi oldu

Akenerji Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atarak "BM Global Compact" üyesi oldu.

Akenerji Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atarak "BM Global Compact" üyesi oldu. Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, "Bu imza ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenen 10 ilkeye uyum göstermeyi taahhüt etmiş olduk. Daima somut ve ölçülebilir etki oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Akkök Holding iştiraki Akenerji, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Şirket, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak 160'tan fazla ülkede faaliyet gösteren, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik inisiyatifi BM Global Compact'e üye oldu. Şirket böylelikle BM tarafından sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenen 10 ilkeye uyum göstereceğini ve her yıl İlerleme Bildirim Raporu yayımlayacağını taahhüt etti. Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, önceliklerinin farkındalık oluşturmanın ötesine geçerek somut ve ölçülebilir etki oluşturmak olduğunu söyledi.

"2025 sürdürülebilirlik stratejimiz ile değer oluşturmaya odaklandık"

Geçtiğimiz aylarda 2025 sürdürülebilirlik stratejilerini yayınladıklarını hatırlatan Gençer, "Sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında, bütünsel bir bakış açısı içinde değer oluşturmaya odaklandık. Şirketin sürdürülebilirlik stratejileri 2022-2025 dönemini kapsayacak şekilde kurgulandı. Odak alanlarımızı ise iklim değişikliğine uyum ve düşük karbon ekonomisine geçiş, sıfır atık ve döngüsel ekonomi, su kıtlığı ile mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan kaynağında yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla iş birliği, tedarikçilerin karbon ve su ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği, risklerin azaltılarak üretim verimliliği ve inovasyonun artırılması ile sürdürülebilir yönetim olarak belirledik" dedi.

"Her santralde yüksek verim ve düşük emisyon"

Gençer, sözlerine şöyle tamamladı: "Taahhütlerimizi ve mevcut durum analizlerini sürekli takip ediyoruz. Bu strateji kapsamında modern ve çevre dostu teknolojileri kullanma, yenilenebilir kaynaklara yatırımı artırma, emisyonlarını azaltma veya nötrleme hedefi olan müşterilerimize karbon emisyon azaltım sertifikaları sağlama konularındaki çalışmalarımıza olan odaklılığımız devam ediyor. Her santralimiz için yüksek verim ve düşük emisyon prensibi ile modern ve çevre dostu teknolojileri kullanarak mümkün olan en yüksek operasyonel verimi hedefliyor ve mevcut sistemlerimizde stratejimiz çerçevesinde inovasyonlar yapıyoruz." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Nükleer deniz suyu arıtma tesisleri su kıtlığına çözüm olabilir mi? Nükleer deniz suyu arıtma tesisleri su kıtlığına çözüm olabilir mi? BM: En az 17 bin göçmen Yunanistan deniz sınırından geri itildi BM: En az 17 bin göçmen Yunanistan deniz sınırından geri itildi
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Akkök Holding, Akenerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akenerji 'Birleşmiş Milletler Global Compact' üyesi oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:19 Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:45:06. #1.13#
SON DAKİKA: Akenerji 'Birleşmiş Milletler Global Compact' üyesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement