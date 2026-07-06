Akfen'den Dijital Yardım Projesi

Akfen Holding bünyesindeki Akfen Hastane Hizmetleri ve İşletmecilik AŞ, Isparta İl Özel İdaresi ile işbirliği protokolü kapsamında, kullanılabilir durumdaki teknolojik ekipmanların yeniden topluma kazandırılmasını hedefleyen sosyal katkı projesini hayata geçirdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Isparta'da uygulamaya alınan modelle bilişim teknolojileri altyapısının güçlendirilmesi, dijital imkanlara erişimin artırılması ve mevcut teknolojik kaynakların sürdürülebilir yaklaşımla yeniden topluma kazandırılması hedefleniyor.

İşbirliği kapsamında kentte düzenlenen tören, kamu ve özel sektörün ortak değer üretme potansiyelini ortaya koyan buluşma olarak öne çıktı.

Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, Isparta Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Abdullah Karakoç, Akfen Hastane Hizmetleri ve İşletmecilik AŞ Genel Müdürü Uğur Kılınç, mahalle ve köy muhtarlarıyla protokol üyeleri katıldı.

Protokol kapsamında, çalışır durumda olan 1000'er adet HP bilgisayar kasası ve HP monitör, Isparta İl Özel İdaresine teslim edilecek. Bilgisayarların dağıtılacağı yerler protokolün amacı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi tarafından belirlenecek.

Hibe edilen bilgisayarların, kamu kurumları, yerel yönetimler, okullar, öğrenci yurtları, huzurevleri, çocuk yuvaları, sağlık tesisleri, ibadethaneler, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar gibi çeşitli alanlarda değerlendirilmesi planlanıyor.

Böylece özellikle dezavantajlı köy ve mahallelerde dijital altyapının güçlendirilmesi, teknolojik imkanlara erişimin artırılması ve sosyal faydanın daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, ihtiyaç duyulması halinde kurulum ve teknik destek süreçleri de sağlanarak, ekipmanların etkin ve sürdürülebilir kullanımı desteklenecek.

"Kaynaklarımızı toplumsal faydayı büyütmek için kullanmayı önceliklendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Hastane Hizmetleri ve İşletmecilik AŞ Genel Müdürü Kılınç, sahip oldukları kaynakları yalnızca ekonomik değer üretmek için değil, toplumsal faydayı büyütmek için de kullanmayı önceliklendirdiklerini belirtti.

Söz konusu işbirliğinin, kullanılabilir durumdaki teknolojik ekipmanların yeniden değerlendirilerek ihtiyaç duyulan alanlara kazandırılmasını sağlayan sürdürülebilir model sunduğunu aktaran Kılınç, "Özellikle dezavantajlı bölgelerde dijital altyapının güçlendirilmesine katkı sunacak bu yaklaşımın, daha fazla kurumun ve vatandaşın hayatına dokunmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.