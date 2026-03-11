Akfen Holding 10 Bin Fidan Dikti - Son Dakika
Akfen Holding 10 Bin Fidan Dikti

11.03.2026 09:18
Akfen Holding, Şarköy'de yangından etkilenen ormanlar için 10 bin fidan dikti, doğayı yeşertmeyi hedefliyor.

Akfen Holding, geçen yaz yangın felaketinden etkilenen Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki ormanlık alanların rehabilitasyonu için 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun 50. yılında sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüren Akfen Holding, bölgeyi yeniden yeşertmek amacıyla harekete geçti.

Akfen Hastane Hizmetleri tarafından işletilen Tekirdağ Şehir Hastanesi organizasyonunda başlatılan proje kapsamında Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) 10 bin fidan bağışlandı.

Şarköy'de gerçekleştirilen fidan dikim törenine, Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Akfen Hastane Genel Müdürü Uğur Kılınç, Akfen Çevre ve Su Genel Müdürü ve Sürdürülebilirlik Grup Lideri Emre Sezgin ile Akfen gönüllüleri katıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde geçen yaz meydana gelen yangın felaketinde zarar gören ormanlık alanların rehabilitasyonu için gerçekleştirilen 10 bin fidan ekimi projesiyle gelecek nesiller için kalıcı bir yeşil miras bırakılması hedeflendi.

"Toprağa Umut, Geleceğe Nefes" mottosuyla hayata geçirilen proje kapsamında dikilen fidanların büyümesiyle bölgedeki doğal yaşamın yeniden güçlenmesine ve ekosistemin canlanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor."

Akfen gönüllüleri, gerçekleştirdikleri bu çalışmayla yalnızca bir hatıra ormanı oluşturmayı değil, aynı zamanda gönüllülük ruhuyla doğaya sahip çıkma bilincini yaygınlaştırmayı ve toplumsal fayda sağlayan çalışmaları büyütmeyi hedefliyor.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, bugün dikilen her fidanın yarının nefesi olacağını belirtti.

Özalp, Şarköy'de yaşanan ve herkesin yüreğini burkan yangın görüntülerinin ardından, toprağı yeniden yeşile kavuşturmanın kendileri için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir borç olduğunu aktararak, "Bugün burada Akfen Holding olarak diktiğimiz her fidan, yarının nefesi olacaktır. Doğaya borcumuzu ödemenin en güzel yolu, ona yeni bir hayat sunmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Akfen Holding, Ekonomi, Çevre, Doğa

Son Dakika Ekonomi Akfen Holding 10 Bin Fidan Dikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Akfen Holding 10 Bin Fidan Dikti - Son Dakika
