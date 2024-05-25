Akkuş Şeker Fasulyesi Ekim Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akkuş Şeker Fasulyesi Ekim Töreni Düzenlendi

Akkuş Şeker Fasulyesi Ekim Töreni Düzenlendi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetişen, coğrafi işaret tescilli Akkuş şeker fasulyesi için ekim töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, törende yaptığı konuşmada, Akkuş şeker fasulyesinin üretimini ve pazar payını arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Güler, fasulyenin dünya çapında tanınması için tanıtım faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.

25.05.2024 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetişen, coğrafi işaret tescilli Akkuş şeker fasulyesi için ekim töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Akkuş Ziraat Odasınca Ceyhanlı Mahallesi'ndeki bir bahçede yapılan törende yaptığı konuşmada, Akkuş şeker fasulyesinin hem üretiminin hem de pazar payının arttırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla Akkuş şeker fasulyesi adıyla yeni bir marka ortaya çıktığını belirten Güler, "Şu anda üretimi yapılandan iki kat daha boş alan var. 14 bin dekar boş alan var. Buraları da üretime kazandırınca üretim katlanacak. Bunun alımını biz yapacağız. Özel sektörden de almak için sıraya girenler var." ifadesini kullandı.

Daha önce paketleme tesisi de yaptıklarını hatırlatan Güler, "Önümüzdeki günlerde Ankara'da Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımızla birlikte olacağız. Orada da Akkuş'un fasulyesini anlatacağım. Bu iş biraz da tanıtım ile oluyor. Gerçekten dünyanın en iyi fasulyesi. Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret almak için çalışmalar yapılıyor. Bu sayede artık dünya da tanımış olacak." diye konuştu.

Konuşmların ardından, kendine has tadı, aroması ve kokusu, erken pişmesi ve kabuksuz olmasıyla bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2010'da coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen fasulye için tohumlar toprakla buluşturuldu.

Törene Akkuş Kaymakamı Ahmet Tokaç, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Hilmi Güler, Dünya, Akkuş, Ordu, Tarım, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akkuş Şeker Fasulyesi Ekim Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:03 Mezuniyet töreninde protesto Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü
13:17 Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel’in ifadesi ortaya çıktı Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel'in ifadesi ortaya çıktı
11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
11:24 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
13:59 Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz
12:17 Galatasaray’ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı
11:59 Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:49 Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak
11:27 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi Olay anbean kayda geçti 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi! Olay anbean kayda geçti
11:22 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti
11:02 Marmaray’da hareketli dakikalar Raylara düşen genç ağır yaralandı Marmaray'da hareketli dakikalar! Raylara düşen genç ağır yaralandı
10:57 Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek
10:51 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
10:42 Bakan Işıkhan cevapladı: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak Bakan Işıkhan cevapladı: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 14:56:23. #1.13#
SON DAKİKA: Akkuş Şeker Fasulyesi Ekim Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement