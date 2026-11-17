Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktöründe fiziksel çalıştırma hazırlıkları sürerken, yaklaşık 7 yıl Rusya'da eğitim gören Türk mühendisler Mehmet Zahid Akın ve Harun Burak Özdemir, meslek hayatlarının ilk yıllarında görev aldıkları projede emeklerinin karşılığını görmenin heyecanını yaşıyor.

Akın'ın iş günü, montaj belgelerini incelediği masa ile montajı yerinde kontrol ettiği saha arasında geçiyor. Özdemir ise son aylarda ekibiyle birlikte ilk ünitenin reaktör binasının koruma kabına yönelik sızdırmazlık ve dayanıklılık testlerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar tamamlamak için çalıştı.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki "Dünya Nükleer Günleri" etkinliğinde AA muhabirine değerlendirmede bulunan iki mühendis, yaklaşık 4,5 yıldır Akkuyu NGS'de çalışıyor.

Akkuyu NGS'nin ilk reaktöründe fiziksel çalıştırmanın birkaç hafta içinde yapılması bekleniyor. Bu süreçte reaktörde ilk kez kontrollü zincirleme reaksiyonun sağlanması hedefleniyor.

"Canla başla, hızlı bir şekilde bitirmek için çalışıyoruz"

Akkuyu Nükleer AŞ Yardımcı Sistemler Bölümü Montajdan Sorumlu Kıdemli Uzmanı Akın, Rusya'ya gitmeden önce biraz korktuğunu ancak bu duygunun zamanla yerini merak ve umuda bıraktığını söyledi.

Yaklaşık 7 yıl boyunca Rusça nükleer mühendislik eğitimi aldıklarını aktaran Akın, "Türkiye'nin ilk nükleer santralinde çalışacak ilk nükleer mühendislerden olmak ayrı bir gurur verdi. O korku da zamanla tamamen kayboldu." dedi.

Akın, ekibiyle birlikte yardımcı sistemlerin montaj sürecini satın alma aşamasından işin tamamlanmasına kadar takip ettiklerini, mevzuata uygunluğu ve kalite kontrol belgelerini incelediklerini anlattı.

Sahadaki bir gününü, "Günüm genelde bilgisayar başında ve sahaya giderek, ikisinin arasında mekik dokuyarak geçiyor. Gerekli belgeleri kontrol ediyorum, yanıma alıyorum, sahaya gidiyorum, yerinde kontrol ediyorum, geliyorum, raporumu yazıyorum." sözleriyle özetleyen Akın, hazırlıklar ilerledikçe iş temposunun da arttığını dile getirdi.

Akın, yoğun tempoya ilişkin "Bu büyük projeye katkı veriyor olmak gerçekten insana büyük bir motivasyon ve enerji sağlıyor. O yüzden fiziksel yorgunluk geçer, sıkıntımız yok. Canla başla, hızlı bir şekilde bitirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet'imizin 103'üncü yılına biz de bir hediye verdik"

Akkuyu Nükleer AŞ Mühendislik ve Teknik Destek Bölümü Güvenlik Sistemleri Grubu Baş Uzmanı Özdemir de santralin personel yetiştirme programı kapsamında 2015'te Rusya'ya gittiğini söyledi.

Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsünden 2022'de onur derecesiyle mezun olan Özdemir, öğrenciliğinde bilimsel araştırma projelerinde yer aldı ve Rusya'da düzenlenen "Ben Profesyonelim" olimpiyatında nükleer mühendislik alanında bronz madalya kazandı. Aynı yıl Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayan Özdemir, güvenlik sistemlerinin testlerinin planlanması, belgelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesinde görev alıyor.

Özdemir, reaktör binasının koruma kabına yönelik sızdırmazlık ve dayanıklılık testlerini ekip olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar tamamlama hedefi belirlediklerini anlattı.

Testleri başarıyla tamamladıklarını belirten Özdemir, "Biz bu işi 29 Ekim'e bitirebiliriz dedik. Hakikaten önümüze böyle bir hedef koyduk ve muvaffak olduk. Cumhuriyet'imizin 103'üncü yılına kendi adımıza biz de bir hediye verdik." dedi.

Özdemir, nükleer enerji alanını "geniş bir bilgi okyanusu" olarak tanımladı. Mesleğinin kendisine kazandırdığı düşünme biçimini günlük yaşamına da taşıdığını kaydeden Özdemir, "Ben hatta evde yemek pişirirken bile kullanıyorum." ifadesini kullandı.

Santralden şebekeye ilk elektriğin verilmesini heyecanla beklediğini anlatan Özdemir, "4,5 senedir verdiğim emeğin artık sonucunu alma, meyvelerini görme gibi bir heyecanı da içten içe yaşıyorum. Son derece mutluyum." diye konuştu.

Akkuyu NGS için Rusya'da 322 Türk öğrenci eğitimini tamamladı

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında yürütülen personel yetiştirme programıyla Akkuyu NGS'de görev alacak Türk uzmanlar yetiştiriliyor.

Akkuyu Nükleer AŞ'den edinilen bilgiye göre, program kapsamında 2011-2025 döneminde Rusya'daki üniversitelerden 322 Türk öğrenci mezun oldu. Halihazırda 131 Türk öğrencinin eğitimine devam ettiği programla, nükleer enerji ve ilgili uzmanlık alanlarında en az 600 Türk vatandaşının eğitim alması hedefleniyor.

Mezunlar, Akkuyu Nükleer AŞ'nin farklı teknik birimlerinde görev alıyor. Aralarında reaktör ve türbin operatörleri ile elektrik ekipmanlarının işletilmesinden sorumlu uzmanlar da bulunuyor.

Uzmanlar, göreve başlamadan önce Rusya'da faaliyetteki nükleer enerji santrallerinde ve Rosatom'un eğitim merkezlerinde uygulamalı eğitim ve staj yapıyor.