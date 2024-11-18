Akkuyu NGS İçin 42 Öğrenci Rusya'da Yüksek Lisans Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Akkuyu NGS İçin 42 Öğrenci Rusya'da Yüksek Lisans Yapacak

Akkuyu Nükleer, 42 lisans mezununu Rusya'da nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi alacak.

18.11.2024 13:18
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Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmak üzere yetiştirilecek 42 lisans öğrencisi daha Rusya'da nükleer enerji ve ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimi alacak.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Türkiye'de yapımı devam eden Akkuyu NGS'de çalışacak mühendislik personelinin yetiştirilmesine yönelik programı uygulamaya devam ediyor.

Buna göre, Türkiye'deki üniversitelerden 42 lisans mezunu, Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) ve Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü'nde yüksek lisans çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda, Akkuyu Nükleer Moskova ofisi, yüksek lisans öğrencilerinin Akkuyu Nükleer Eğitim ve İş Birliği Programları Direktörlüğü ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü yetkilileri ile programa katılan üniversitelerin temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıda öğrenciler, eğitim sürecinin organizasyonu, endüstriyel uygulama, nihai yeterlilik çalışmaları ve eğitimin diğer yönlerinin yanı sıra Akkuyu Nükleer çalışma koşulları, kariyer geliştirme fırsatları ve genç uzmanlar için sosyal destek önlemleri hakkında ayrıntılı bilgi aldılar.

Akkuyu NGS İşletme Personeli Eğitim Programı mezunu Akkuyu Nükleer çalışanlarının da katıldığı toplantıda uzmanlar, geleceğin mühendislerine nükleer santralde çalışmanın özelliklerini anlatıp Rusya'daki üniversite eğitimine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Bu yıl programa kabul edilen 42 öğrenciden 14'ü MEPhI Nükleer Fizik ve Teknoloji alanında, 28'i ise Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Termik Enerji Mühendisliği ve Isı Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Termik Fizik alanlarında eğitim görecek.

Yüksek lisans eğitimleri 3 yıl sürecek öğrenciler, bir yıl Rusça eğitimi alacak ardından uzmanlık eğitimine devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, şirketin, hükümetlerarası anlaşmada yer alan NGS işletme personelinin eğitimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

Butckikh, programdan halihazırda 300'den fazla nitelikli mühendisin mezun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hepsi projede istihdam edilmekte, inşaatı devam eden Akkuyu NGS'nin atölyelerinde çalışıyor ve gelecekte ülkelerinin yararına kullanabilecekleri eşsiz bir deneyim kazanıyorlar. Mühendislik disiplinlerine ilişkin derin teorik bilgi, Türk uzmanların proje hayatına aktif olarak katılmalarını ve hatta prestijli mesleki ödüller kazanmalarını sağlıyor. Programın tüm yeni katılımcılarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS İçin 42 Öğrenci Rusya'da Yüksek Lisans Yapacak - Son Dakika

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