Akkuyu NGS için ekipmanlar donmuş nehir üzerinden geçirildi

Ekonomi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesi için üretilen ekipmanlar, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan donmuş Neva Nehri'nin üzerinden açılan köprüler aracılığıyla geçirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki yatay nem ayrıştırıcı ve yeniden ısıtıcı sistemden oluşan ekipmanın nehirden geçirilebilmesi için gerçekleştirilen operasyona üç buzkıran ve iki römorkörün yanı sıra özel müdahale araçları da eşlik etti.

St. Petersburg'da genellikle yaz aylarında gemilerin geçişi için açılan köprüler, bu operasyonla Akkuyu NGS için kış şartlarında açılmış oldu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un makine yapım bölümünün bir parçası olan Izhora Fabrikası'nın Üretim Direktörü Pavel Kosterin, Neva Nehri boyunca kış aylarında yapılacak sevkiyatın çok karmaşık bir lojistik operasyon olduğunu belirterek, "İlk kez başa çıkmamız gereken pek çok sorunla karşı karşıya kaldık. İskeleden St. Petersburg'un Büyük Limanı'na kadar yolculuğu konforlu ve güvenli hale getirmek için birçok kuruluş görev yaptı. Petersburg yetkililerine ve karmaşık meselelerin çözümünde bize yardımcı olan tüm kuruluşlara minnettarız." ifadelerini kullandı.

Limandan sevk edilen ekipman yakında Akkuyu NGS şantiyesine teslim edilecek.