Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı

16.03.2022 11:11
Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları, inşaat sahasındaki Doğu Deniz Kargo Terminali'ne teslim edildi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları, inşaat sahasındaki Doğu Deniz Kargo Terminali'ne teslim edildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipmanların gemiden indirilip inşaat sahasına taşınması işlemi 7 gün sürdü.

Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları olan stator, turbo jeneratör rotoru ve düşük basınçlı silindir, inşaat sahasındaki geçici depolama alanına ulaştı. Ekipmanın kabul işlemleri sırasında Nükleer Düzenleme Kurumu uzmanları ile Akkuyu Nükleer AŞ ve ekipman tedarikçiliği görevini üstlenen AAEM Limited Şirketi temsilcileri de hazır bulundu.

Nakliye sonrası sağlamlığını doğrulamak için de özel bir komisyon tarafından giriş kontrolü yapıldı.

En yüksek kalite standartlarına göre yapılan denetimin ardından türbin tesisinin ekipmanları deniz yoluyla Akkuyu NGS inşaat sahasına teslim edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Akkuyu NGS sahasına ulaşan turbo jeneratör, rotor ve stator olmak üzere iki ana parçadan oluşuyor. 12 metre uzunluğunda çelik üç boyutlu silindirik bir yapı olan sabit statorun içinde güçlü bir mekanik enerji depolayıcısı olan bir rotor dönüyor. Bu ekipmanlar mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlıyor. Akkuyu NGS'nin buhar türbininin tasarımı bir kombine yüksek ve orta basınç silindiri (YOBS) ve iki düşük basınç silindiri olmak üzere üç modülden oluşuyor. Her modül, içine buharın verildiği kanatlı bir silindir ile donatılıyor. Buhar, YOBS'den geçerek türbini döndürüyor ve böylelikle elektrik üretilmiş oluyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, yakın zamanda başka bir düşük basınçlı silindir gövdesi ve ses izolasyonunu sağlayan türbin kasasının da sahaya ulaştırılacağını belirterek, "Bu yıl ilk güç ünitesinin türbin binasının ana teknolojik ekipmanının kurulumuna başlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı
Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan kritik nükleer ve radyasyon uyarısı: Çernobil acilen soğutulmalı, yoksa yeni Fukuşima felaketi kapıda! Ukrayna'dan kritik nükleer ve radyasyon uyarısı: Çernobil acilen soğutulmalı, yoksa yeni Fukuşima felaketi kapıda! Son dakika haberi! ABD savaş gemisi Stockholm'e demir attı Son dakika haberi! ABD savaş gemisi Stockholm'e demir attı

Nükleer Güç, Jeneratör, Nükleer, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak
11:25 Rus oligarklardan sonra sıra onun servetine geldi! NCA, Putin'in Londra'da sakladığı 200 milyarı aşkın servetinin peşinde
11:20 Baba dizisi dün akşam yayınlandı! İşte son bölümde yaşananlar
11:18 Kıskançlık krizine giren adam çocuğunun gözü önünde eşine şiddet uyguladı
11:14 Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi geliyor: Karşınızda Kamala Khan!
11:04 Yayın sırasında savaş karşıtı pankart açtı! 30 bin ruble ceza yedi
11:02 Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli netleşti! Galatasaray, yıldız futbolcu için 35 milyon euro istiyor
10:48 Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya çok net konuştu: Seyircimin cast olduğunu ispatlasınlar programı veririm
10:47 "16 Eylül'de ölü sanılan biri dirilecek?" Bu iddia bir zaman yolcusuna ait, akla gelen ise bir isim var
10:43 Ukrayna'dan kritik nükleer ve radyasyon uyarısı: Çernobil acilen soğutulmalı, yoksa yeni Fukuşima felaketi kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 11:32:56. #1.11#
SON DAKİKA: Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement