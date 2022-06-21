Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde iç koruma kabuğunun 3. katmanı kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde iç koruma kabuğunun 3. katmanı kuruldu

21.06.2022 11:01
Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde iç koruma kabuğunun 3. katmanı kuruldu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci ünitesinin reaktör binasında, santralin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun (İKK) 3'üncü katmanı kuruldu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci ünitesinin reaktör binasında, santralin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun (İKK) 3'üncü katmanı kuruldu. Reaktör binasının korunmasını sağlayan iç koruma kabuğu, boru ve santralin işletme aşamasında nükleer bakımı için kullanılan reaktör polar vinç girişleri için destek görevi görüyor.

Çelik katmandan ve özel betondan oluşan iç koruma kabuğunun 3'üncü katmanı, reaktör binasının sızdırmazlığını sağlıyor. İKK 3'üncü katmanı, her biri 12 bölümden oluşan iki ayrı katman olmak üzere, 24 bölümden oluşan kaynaklı bir metal konstrüksiyon olma özelliğini taşıyor. Ekipman, ağırlığı 5 ila 7 ton, yüksekliği ise 6 metre olan bölümlerin birbirine kaynaklanmasıyla toplam ağırlığı 321,9 ton, yüksekliği 12 metre, çevre uzunluğu ise 138 metre olan tek bir silindirik konstrüksiyon haline getiriliyor.

3'üncü katmanın kurulumunun ardından 2'nci ünitenin reaktör binasının yüksekliği 12 metre artarak 28,95 metreye ulaşmış oldu. Bu işlemlerin ardından uzmanlar 3'üncü ve 4'üncü katmanların kaynağı ile kabuğu güçlendirme ve betonlama çalışmalarını yapacak. Tüm parçaların montajı tamamlanır tamamlanmaz kabuğun sızdırmazlığı test edilecek.

Teknolojik bir süreç olan ve kurulumu zaman alan iç koruma kabuğu 3'üncü katmanı, Liebherr LR 13000 tipi ağır paletli vinç kullanılarak yapıldı. Katmanın tasarım konumuna kurulması, 12 saat saatten fazla sürdü. İç koruma kabuğunun bölümleri Akkuyu NGS sahasına St. Petersburg'dan deniz yoluyla getirildi. Parçalar burada tek bir katman olacak şekilde birleştirildi. İç koruma kabuğunun bölümlerinin tek bir yapı haline getirilmesi için yapılan montaj, yaklaşık 4 ay sürdü.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2022'nin bir diğer önemli aşaması tamamlandı. 2'nci ünitenin reaktör binasının 3'üncü katmanı kuruldu. İç koruma kabuğunun 3'üncü katmanının 2'nci üniteye montajından sonra, alan içinde 8 metre yüksekliğinde duvarlar inşa etmek üzere çalışmalar yapılacak. İkinci güç ünitesinin ana tesislerinde iç koruma kabuğunun kurulumuna paralel olarak, binanın çevre duvarları ile yardımcı yapı duvarlarının kurulması ve ayrıca reaktör şaftının kurulumu gibi çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Akkuyu NGS'de bulunan güç ünitelerinin reaktör binaları, çift koruma kabuğu ile donatılıyor. Betonarme dış koruma kabuğu, 9 şiddetinde deprem, tsunami, kasırga ve bunların kombinasyonlarından oluşan aşırı dış etkenlere dayanacak şekilde tasarlandı. - MERSİN

YORUMLAR
500
3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi (2) 3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi (2) Katma değerli ihracatı kolajenle artıracak Katma değerli ihracatı kolajenle artıracak
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde iç koruma kabuğunun 3. katmanı kuruldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
10:45 Güne yatay seviyede başlayan Dolar/TL 17,33 seviyelerinde işlem görüyor
10:40 Messi'nin yat keyfi kameralara yansıdı! Ünlü futbolcu ve eşinin fit vücudu dikkatlerden kaçmadı
10:37 Şarkıcı Sefo, müzik yasağı başlamadan sahneden indirilince isyan etti: Böyle bir şey olamaz! Ben bu ülkede çok sıkıldım
10:34 Pınar Gültekin'in katiline verilen "haksız tahrik" indirimli 23 yıl hapis cezasına tepkiler sürüyor! Birçok ünlü isim karara isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 11:45:37. #1.13#
SON DAKİKA: Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde iç koruma kabuğunun 3. katmanı kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement