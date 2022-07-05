Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı - Son Dakika
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Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı

05.07.2022 10:08
Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS için ekipman üretimi çalışmaları devam ediyor. Son olarak Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümünün bir parçası olan AEM-Technology'nin Volgodonsk şubesinde, santralin 4'üncü ünitesinin reaktör tabanının yapımına yönelik ham boruyu açma operasyonu gerçekleştirildi.

Açma işlemi, nükleer reaktör tabanının oluşturulması için 6x6 metre boyutlarında döküm parçanın elde edilmesini sağlıyor. Bu boyutlardaki levha dövmelerin taşıması yapılamadığı gibi, üretim teknolojisi parça üzerinde kaynaklı bağlantılara da izin vermiyor.

Teknolojik bakımdan karmaşık bir işlem olan operasyon, ısı pres atölyesinde çeşitli aşamalarda yürütüldü. Ağırlığı 80 tonun üzerinde olan, 2,5 metre çapa sahip boru şeklindeki dövme çelik, fırında yaklaşık 2 saat boyunca 800 derecede ön ısıtmaya tabi tutuldu. Ardından dövme çelik, fırının derecesi bin 40 dereceye kadar yükseltilerek 4 saat daha ısıda bırakıldı. Bu işlemden sonra vinç yardımıyla pres makinesine gönderildi. Sonrasında ham parça, 10 bin ton baskıyla iki kalıp kullanılarak açıldı. Parça ek ısıtma için 2 saatliğine fırına gönderildi. Açma işleminin ikinci aşamasında, baskı kuvveti maksimum 15 bin tona erişti. Nihayetinde parça tamamen kare şeklinde bir levhaya dönüştürüldü. Nükleer reaktörün tabanı, levhadan daire kesilerek oluşturulacak.

Birinci sınıf bir güvenlik ekipmanı olma özelliği taşıyan reaktör, içine çekirdek ve iç kısımların yerleştirildiği eliptik bir tabana sahip dikey silindirik bir gövdeden oluşuyor. Reaktörün tepesi, kurulu mekanizmalar, kontroller, reaktör koruması ve reaktör içi kontrol için sensör kablolarının çıkışını sağlayan branşman borularını barındıran bir kapakla hava geçirmez şekilde kapatılıyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı - Son Dakika
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