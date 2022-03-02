Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde bazı ana ekipmanların montajı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde bazı ana ekipmanların montajı yapıldı

02.03.2022 11:03
Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde bazı ana ekipmanların montajı yapıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) birinci güç ünitesinin reaktör binasında bazı ana ekipman bileşenlerinin kurulumu tamamlandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) birinci güç ünitesinin reaktör binasında bazı ana ekipman bileşenlerinin kurulumu tamamlandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kurulumu yapılan bileşenler arasında, geçen yıl montajı tamamlanan nükleer reaktör basınç kabının yanı sıra reaktör binasında ana sirkülasyon pompaları ünitelerinin basınç kapları, acil durum kor soğutma sistemi hidrolik tankları ve buhar jeneratörleri yer aldı.

Ön kurulumu, inşaat sahasındaki özel olarak donatılmış atölyede yapılan ana sirkülasyon boru hattı blokları da montaj bölgesine gönderildi.

Montaj işlemi, ekipmanın vinç yardımıyla reaktör binasının açık üst silindirik bölümünden indirilmesine dayanan "Open Top" teknolojisi kullanılarak yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, şunları kaydetti:

"Buhar jeneratörlerinin kurulumunu yaparak birinci güç ünitesinin inşasının kilometre taşı olan birinci çevrim soğutucusunun sirkülasyonunun gerçekleşeceği ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine bir adım daha yaklaştık. İnşaatçıların şimdi temiz montaj alanı olarak adlandırılan bölümü donatması gerekecek. Ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemi sırasında tesislerin temizliği, hava kalitesi ve nemliliğinin sağlanması gerekiyor çünkü ana sirkülasyon boru hattının kaynaklı bağlantılarının kalitesi için önceden belirlenmiş özel şartlara titizlikle uyulması gerekmektedir."

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde bazı ana ekipmanların montajı yapıldı
Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde bazı ana ekipmanların montajı yapıldı
Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde bazı ana ekipmanların montajı yapıldı

YORUMLAR
500
Akkuyu Nükleer Santrali işçilerini taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı Akkuyu Nükleer Santrali işçilerini taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLEN SERVİS OTOBÜSÜNDEKİ 15 İŞÇİ YARALANDI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLEN SERVİS OTOBÜSÜNDEKİ 15 İŞÇİ YARALANDI

Nükleer, Gülnar, Mersin, Akkuyu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde bazı ana ekipmanların montajı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
11:04 Aynı ailen 9 kişi koronavirüsten öldü! Sağlık Bakanlığı gen araştırması başlattı, 14 kişi daha riskli
11:02 Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında Rus üstünlüğü artıyor: Herson da Rusya'nın eline geçti
10:57 Ukrayna lideri Zelenski, 6 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti: Ukraynalılar yenilmezliğin sembolü oldu
10:53 Ford, Apple, Nike, HSBC, Boeing'in de aralarında olduğu dev şirketler bir bir açıkladı: Rusya'yla faaliyetleri sonlandırdık
10:45 Hatalı basılmış paraları 25-30 bine satıyor!
10:24 Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okuması yasaklandı! Canlı yayında isyan edip ağladı
10:21 Putin'e tepkiler dinmiyor! Moda camiasından Rus model Irina Shayk tepkisini ortaya koydu
10:19 Ukraynalı asker, havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağırıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 11:23:31. #1.13#
SON DAKİKA: Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde bazı ana ekipmanların montajı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement