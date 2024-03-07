Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 1. ünitenin tamamlanmasına sayılı günler kaldı

Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 2018'de temelleri atılan 1. ünitenin tamamlanmasına sayılı günler kaldı.
Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte AA muhabirine, bu yılın sonuna doğru 1. ünitede test amaçlı ilk elektriğin verilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Santralin 1. ünitesinin reaktör binasına monte edilen kutup vincinin reaktörün kurulumunda önemli rol oynadığını belirten Sezemin, reaktörün monte edilebilirlik kontrolünün tamamlandığını, bir sonraki aşama olan sıcak ve soğuk test denemelerine geçilmesinin önünün açıldığını kaydetti.
1. ünitede aynı zamanda turbo jeneratör kurulumu çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Sezemin, söz konusu jeneratörlerin ana bileşenlerinin kurulduğunu ve bu kapsamda stator adı verilen parçanın da yerine yerleştirildiğini anlattı.
Kutup vinci gibi turbo jeneratör kurulumunun da Akkuyu projesi için çok önemli olduğuna işaret eden Sezemin, bu bölümde reaktörde oluşacak buhar enerjisinin önce mekanik enerjiye ardından elektrik enerjisine dönüşeceğini hatırlattı.
Sezemin, nükleer santralin bir diğer önemli bileşeninin ise su olduğuna değinerek, "Nükleer santralin işletilmesi için su önemli. 1. üniteye suyun temin edilmesi için kullanılacak 1. pompa istasyonu binası da tamamlandı ve santrale su vermeye hazır durumda. Yani 1. ünitenin tamamlanmasında sona yaklaştığımızı söyleyebilirim." dedi.
Akkuyu NGS'de çalışan 30 bin kişinin 2 binden fazlası kadın
Sezemin, Akkuyu sahasında görev alan 30 bin kişi olduğunu ifade ederek, çalışanların 2 binden fazlasının ise kadın olduğunu dile getirdi.
İnşaat işlerinde kadın çalışan sayısının çok fazla olmadığına değinen Sezemin, "Hukuk departmanlarından muhasebeye kadar diğer yardımcı birimlerde çalışan kadın sayımız oldukça fazla. Ayrıca memnuniyetle belirtmek istiyorum ki kadınlar bizim personellerimizin en iyi kısmını temsil ediyor." dedi.
Sezemin, ayrıca projede çalışan 30 bin kişinin yaklaşık yüzde 80'inin Türk vatandaşı olduğunu vurgulayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom iş birliğinde yürütülen program kapsamında Rusya'ya gönderilen Türk öğrencilerin ülkenin en iyi teknik üniversitelerini bitirdikten sonra Akkuyu NGS'de çalışmaya başladıklarını söyledi.
Rusya'da eğitim aldıktan sonra Akkuyu'da çalışmaya başlayan mühendislerin çoğunu bizzat tanıdığını aktaran Sezemin, şunları kaydetti:
"Projenin yöneticilerden biri olarak şunu ifade etmek istiyorum ki o genç mühendislerimiz gerçekten çok iyi ve çok tecrübeli profesyoneller. İleride santralde çalışan bu gençler Türkiye'deki mühendis kesimin çekirdeğini oluşturacak diyebilirim."
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