Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Birinci Ünitenin Dış Koruma Kabuğu Montajı Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Birinci Ünitenin Dış Koruma Kabuğu Montajı Tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nde Birinci Ünitenin Dış Koruma Kabuğu Montajı Tamamlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı monte edildi. Montaj işlemi 10 saat sürdü. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, dış koruma kabının montajının önemli bir aşama olduğunu belirtti ve bu yapı sayesinde nükleer santralin dış etkilerden korunacağını ifade etti.

22.08.2024 11:18
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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı monte edildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, 63 metre yüksekliğe sahip metal yapının montajı 10 saat sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, işlemin ünite için önemli olduğunu belirtti.

Üçüncü nesil nükleer güç ünitelerinin büyük depremlere, kasırgalara, tsunamilere ve şok dalgalarına karşı tasarlanmış yüksek teknolojili güvenlik sistemleriyle donatıldığını anlatan Butckikh, "Dış koruma kabının alt kubbe kısmının başarılı şekilde monte edilmesinin ardından bir sonraki aşamayı Akkuyu NGS inşaatçıları tarafından dış koruma kabının kubbesinin monte edilmesi oluşturacak. Bir araya getirilen bu büyük ölçekli betonarme yapı, nükleer santralin hizmet ömrü boyunca reaktör tesisini dış etkilerden koruyacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Birinci Ünitenin Dış Koruma Kabuğu Montajı Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Birinci Ünitenin Dış Koruma Kabuğu Montajı Tamamlandı - Son Dakika
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