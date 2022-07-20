Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli yarın atılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli yarın atılıyor

20.07.2022 14:17

Türkiye'nin devam eden en büyük yatırımlarından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü reaktörünün temeli, yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılacağı törenle atılacak.

Türkiye'nin devam eden en büyük yatırımlarından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü reaktörünün temeli, yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılacağı törenle atılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını en aza indirmek için attığı adımlar arasında başı çeken Akkuyu NGS'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Dönmez, Akkuyu NGS'de çalışmaların planlandığı gibi ilerlediğini bildirdi.

Akkuyu NGS'deki tüm reaktörlerin devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirten Dönmez, "Santralde her biri 1200 megavat olmak üzere 4 reaktör olacak. Yani kurulu gücü toplamda 4 bin 800 megavat. Bu projeden yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Bu da tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebine ya da İstanbul'un elektrik talebinin yüzde 90'ına denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Dönmez, şunları kaydetti:

"Yarım asırlık nükleer serüvenimizde hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu proje, enerji bağımsızlığı, cari açığın azalması, alternatif enerji kaynaklarının devreye alınması gibi birçok açıdan ülkemize çok ciddi kazanımlar sunacak. İnşallah gelecek yıl, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında ilk reaktörü devreye alacağız. Sadece enerji alanında değil bilgi transferi anlamında da çok önemsiyoruz bu projeyi. Akkuyu'da çalışacak mühendis ihtiyacımızın karşılanması amacıyla birçok öğrencimiz nükleer alanında Rusya'da çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı, almaya devam ediyor."

YORUMLAR
500
Kütahya'nın simgesi vazonun temeli atıldı Kütahya'nın simgesi vazonun temeli atıldı Fındık kabuğunun değerini 15 katına çıkartacak tesiste temel atıldı Fındık kabuğunun değerini 15 katına çıkartacak tesiste temel atıldı
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli yarın atılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:54 Ahmet Davutoğlu'ndan kaos iddiası: Bu kış için endişeliyim
14:40 Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali görenleri şaşırttı! 1075 yıl hapis cezası almıştı
14:39 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu
14:37 Selçuk Ural'dan çok konuşulacak çapkınlık itirafı: Karım, kapımda yatan kadınlara su verirdi
14:02 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayata gözlerini yumdu
13:45 Bakaya kalanlar dikkat! Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza ödenecek
13:38 Beceriksiz oto hırsızı, çalmak istediği araç düz vites çıkınca ne yapacağını şaşırdı!
13:37 Akademisyen Celal Şengör'ün gençlik fotoğrafını görenler "Eser Yenenler'e benziyor" yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı
13:19 Film gibi hayatta kalma öyküsü! 8 gün boyunca ormanda yaşayan Şehmus neden çıplak olduğunu anlattı
13:16 FETÖ'nün futbol yapılanmasında karar çıktı! Milli futbolcu Zafer Biryol'a hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 15:04:29. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli yarın atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement