Akkuyu Nükleer Santrali'nde Türk Mühendisler Göreve Başladı

Rusya'daki eğitimlerinin ardından Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) göreve başlayan Türk mühendisler, birinci ünitenin devreye alınması için son hazırlıkların yapıldığı sahada çalışmaktan mutluluk duyuyor.

Gülnar ilçesinde inşası süren Akkuyu NGS sahasındaki çalışmalar, her biri 1200 megavat olacak 4 reaktörde eş zamanlı yürütülüyor.

Santralde ilk reaktörün devreye girmesinden sonra diğer ünitelerin de birer yıl arayla hizmete alınması planlanıyor.

Reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetleri yüklenen birinci ünitenin işletmeye alınması için son hazırlıklar yapılıyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak santralde, "Akkuyu NGS İşletme Personeli Yetiştirme Eğitim Programı" çerçevesinde Rusya'daki üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan 300'den fazla Türk mühendis görev alıyor.

Santralin farklı birimlerinde mesai harcayan mühendisler, Türkiye'yi nükleer enerji yarışına dahil edecek projeye katkı sunmaktan mutluluk duyuyor.

Programa katılan 131 gencin eğitimi ise devam ediyor.

"Benim için çok büyük gurur"

Yakıt Sızdırmazlığı Kontrol Sistemi Başuzmanı Ege Mert, AA muhabirine, Rusya'da 6,5 yıl eğitim aldığı süreçte iyi bir mühendislik kimliği kazandıklarını söyledi.

Nükleer santrallerde yaptıkları stajlarda deneyim elde ettiklerini belirten 30 yaşındaki Mert, "Eğitim ve deneyimlerimizi Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin kurulumu ve işletmesinde kullanacak olmak benim için çok büyük gurur." dedi.

Mert, sanayileşme ve teknolojideki gelişmelerin, küresel ölçekte enerji talebini ciddi ölçüde artırdığına dikkati çekerek, bu ihtiyacın nükleer enerjiden sağlandığını ifade etti.

Nükleer santrallerin, kesintisiz ve iklim koşullarına bağlı olmadan çok büyük enerji üretilmesini sağladığını dile getiren Mert, şöyle konuştu:

"Enerji üretiminde sürekliliği en iyi sağlayacak kaynak, nükleer enerji. Doğal kaynaklar konusunda dışa bağımlılığımızı gerçekten azaltacağını düşünüyorum. Türkiye'nin sürekli enerji üretimindeki güvenliği sağlamak için nükleer enerji kesinlikle birinci sırada olmalı. Enerji üretimi konusunda ülkemiz çok daha başarılı yerlere gelecektir. Santrallerde ürettiğimiz enerjiyle işimizi en iyi şekilde yaparak, bu sorumluluğun bilincinde olduğumuzu herkese göstermemiz gerekiyor."

"İlk nükleer güç santralinde çalışmak bizim için çok önemli"

İkincil Çevrim Kimyasal Analiz Uzmanı Pakize Ayşe Ciğal da projede görev yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Sahada 4 yıldır çalıştığını dile getiren 31 yaşındaki Ciğal, "Kimya bölümünde suyun fiziksel ve kimyasal parametrelerinin uluslararası standartlarca belirlenen aralıklarda olduğundan emin oluruz. Santralde çevrimde, dolaşımda bulunan suyun kalitesi, santralin verimli ve güvenli çalışması açısından hayati önem taşıyor." dedi.

Ciğal, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ilk nükleer güç santrali projesinde çalışan Türk mühendisler olmak bizim için çok önemli. Aynı zamanda bu, beraberinde büyük sorumluluk getiriyor. Bizler bu projede sadece çalışmıyor, ülkemizde inşa edilen yeni bir sektörde görev alıyoruz. Biz ülkemizdeki ilk nükleer güç santralinde çalışacak olan ilk jenerasyon Türk mühendisleriz."