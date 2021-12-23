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AKMİB Kasım ayı ihracatında yüzde 109,6 artış yakaladı - Son Dakika

AKMİB Kasım ayı ihracatında yüzde 109,6 artış yakaladı

23.12.2021 00:58
AKMİB Kasım ayı ihracatında yüzde 109,6 artış yakaladı

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 109,6 artışla 430,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 109,6 artışla 430,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

AKMİB'in kasım ayı ihracatında mineral yakıtlar, kimyevi gübreler, plastikler ve mamullerinin payının yüzde 86,7 düzeyinde olduğunu belirten Başkan Saadettin Çağan, "Sektörümüzü zorlayan kurdaki volatilite, ham madde teminindeki sıkıntılar ve fiyat artışları gibi sorunlarımıza rağmen, üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kimya endüstrisinin pek çok sektöre ara mal ve ham madde temin eden en önemli sektörlerin başında geldiğini, gerek üretimde gerekse dış ticarette ekonomilere yön verdiğini dile getiren Başkan Saadettin Çağan, Türk kimya sektörünün üretim yelpazesinde ise ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya, vernik, sentetik elyaf ve soda gibi kimyasal ham madde ve tüketim ürünlerinin yer aldığını kaydetti. Sektörde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin, büyük ölçekli firmaların yanı sıra KOBİ ölçeğinde çok fazla firmanın da faaliyet gösterdiğini belirten Başkan Çağan, "Ülkemizde kimya sektörü ithalata bağımlı olarak üretimini sürdürüyor. Kullanılan ham maddenin yüzde 70'i ithal, yüzde 30'u yerli üretimden karşılanıyor. Plastik üretiminin ana girdisi yüzde 90 oranında petrokimya sektöründen sağlanıyor. Dolayısıyla son aylarda hem emtia fiyatlarının hem de kurun artması bizi olumsuz etkiliyor. Ara mamullerde de ciddi artışlar var. Emtia üzerinde fiyat artış beklentisi tedarikçinin mal vermesinde de aksaklık yaratıyor. Doların artması bizim aleyhimize bir durum yaratıyor. İthalata dayalı bir sektör olduğumuz için istikrarlı ve öngörülebilir bir kuru tercih ediyoruz." diye konuştu.

"Kimyevi gübre ihracatında yüzde 359 artış sağladık"

AKMİB'in kasım ayı ihracatını değerlendirirken gübre ve petrol ürünleri firmalarının çoğunun Akdeniz Bölgesi'nde kümelendiğine dikkat çeken Başkan Çağan, şunları söyledi:

"Kasım ayında uluslararası piyasada 710 bin 386 ton ürünü değerlendiren Birliğimiz, en fazla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri, kimyevi gübreler, plastikler ve mamulleri ihraç etti. Bölge ihracatımızın yüzde 64,9'unu oluşturan mineral yakıtlar ve mineral yağlarda yüzde 99 artış yakalayıp 296,9 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Kimyevi gübreler yüzde 359 artış ve 50,8 milyon dolar değer ile ikinci, plastikler ve mamulleri yüzde 50 artışla 49 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Organik kimyasallar, anorganik kimyasallar ve eczacılık ürünlerinde de önemli artışlara imza attık."

"Malta pazarında rekor düzeyde artış yakaladık"

Bölge ihracatını ülkelere göre ele alan Başkan Çağan, AKMİB'in ana pazarlarını Avrupa Birliği, Afrika, Orta Doğu ülkeleri ile ABD'nin oluşturduğunu, en yüksek değerlere Hollanda, Mısır ve Malta pazarlarında ulaştıklarını söyledi. Başkan Çağan, "Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında yüzde 34 artış ve 89,8 milyon dolar değer ile Hollanda geldi. Kasım ihracatımızda yüzde 20,9'luk pay alan Hollanda'nın ardından yüzde 794 artış ve 64,3 milyon dolar değer ile Mısır ikinci sırada yer aldı. İhracatımızı yüzde 111 bin oranında rekor düzeyde artırdığımız Malta pazarında 46,8 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Fransa, Yunanistan, Birleşik Devletler, İspanya, Irak ve Almanya pazarlarında da dikkat çeken önemli artışlara imza attık." dedi.

AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, Ocak-Kasım döneminde bölge ihracatının yüzde 60,1 oranında artışla 3,72 milyar dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi. - MERSİN

İhracat, Akdeniz, dolar, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AKMİB Kasım ayı ihracatında yüzde 109,6 artış yakaladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AKMİB Kasım ayı ihracatında yüzde 109,6 artış yakaladı - Son Dakika
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