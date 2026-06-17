AKMİB Mayıs İhracatı: 637,2 Milyon Dolar - Son Dakika
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AKMİB Mayıs İhracatı: 637,2 Milyon Dolar

AKMİB Mayıs İhracatı: 637,2 Milyon Dolar
17.06.2026 11:24
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AKMİB, mayıs ayında 637,2 milyon dolar dış satım gerçekleştirdi; ihracatta İspanya ilk sırada.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İmam Gazali Hıradağı, Birliğin mayıs ayı dış satımının 637,2 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Hıradağı, yaptığı yazılı açıklamada, ülke geneli kimya sektörünün mayıs ayında yüzde 6,9 artışla yaklaşık 2,98 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirtti.

AKMİB'in mayıs dış satımının yıllık bazda yüzde 63 arttığını ifade eden Hıradağı, "637,2 milyon dolarlık ihracata imza attık. Mayıs ayında AKMİB olarak elde ettiğimiz ihracat artışı, üyelerimizin rekabet gücünü ve pazar çeşitliliğini artırma konusundaki başarısını net biçimde ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hıradağı, ihracatta mineral yakıtlar ve yağlar grubunun ilk sıralarda yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke, yüzde 22 pay ve 130,8 milyon dolarlık değerle İspanya oldu. İspanya pazarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1929 gibi dikkat çekici bir değer artışı yakaladık. İspanya'yı 85,9 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 14 payla Hollanda takip etti. Üçüncü sırada ise 51,3 milyon dolarlık ihracatla İtalya yer aldı."

Kaynak: AA

Ekonomi, İspanya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AKMİB Mayıs İhracatı: 637,2 Milyon Dolar - Son Dakika

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