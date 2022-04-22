AKMİB, yılın ilk çeyreğinde 1,54 milyar dolarlık dış satım yaptı - Son Dakika
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AKMİB, yılın ilk çeyreğinde 1,54 milyar dolarlık dış satım yaptı

22.04.2022 10:12
AKMİB, yılın ilk çeyreğinde 1,54 milyar dolarlık dış satım yaptı

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliklerinin 2022'nin ilk çeyreğinde 1,54 milyar dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliklerinin 2022'nin ilk çeyreğinde 1,54 milyar dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, AKMİB'in tedarik eğilimiyle ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını belirtti.

Türk kimya endüstrisinin yılın ilk çeyreğinde 7,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bilgisini veren Çağan, şunları kaydetti:

"AKMİB olarak bu performansa yüzde 20,6 oranında destek verdik. Birliğimiz ilk çeyrekte 1,54 milyar dolarlık ihracat yaptı. Ocak-mart döneminde 2 milyon 322 bin ton ürünü uluslararası piyasalarda değerlendiren birliğimizin lokomotif ürün grubu mineral yakıtlar ve mineral yağlar oldu. İlk çeyrekte yüzde 171 artışla 945,5 milyon dolara ulaştığımız mineral yakıtlar ve mineral yağlar, bölge ihracatımızın yüzde 61'ini oluşturdu. Yüzde 65 artış ve 210,7 milyon dolarla plastikler ve mamulleri ikinci, yüzde 20 artış ve 80,6 milyon dolarla anorganik kimyasallar üçüncü sırada yer aldı."

Çağan, yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracatı Hollanda'ya gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AKMİB, yılın ilk çeyreğinde 1,54 milyar dolarlık dış satım yaptı - Son Dakika


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