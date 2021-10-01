AKO Akü'den yerli tank aküsü için yatırım

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, Matrix Press teknolojisiyle Türkiye'nin akü sektöründe yeni bir güç oluşturan ve Ar-Ge yatırımlarında öne çıkan AKO Akü, savunma sanayisinde yerlileşme hamlesini zırhlı/paletli tank araçlarda kullanıma uygun yerli akülerle destekliyor.

AKO Akü'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, şirketin savunma sanayine yönelik Ar-Ge ve üretim çalışmalarıyla bu alanda da üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirterek "Sektörümüzde ülkemizde sadece bizim sahip olduğu Matrix Press+Kaizen Tüneli teknolojisi sayesinde savunma sanayisinde fark yaratacak yeni bir ürünü devreye alıyoruz. Küresel savunma sanayisinde zırhlı/paletli tank araçlarda kullanılan ve NATO ya da Tank aküsü olarak da bilinen D7 tipi akülerin yerli üretimi için özel üretim hattı kurduk." ifadelerini kullandı..

Büyükkalender, üretim denemeleri başlayan bu çok özel ürünlerin özellikleri ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

"PbCa/PbCa (Kalsiyum-Kalsiyum) ızgara yapısına sahip D7 Tank Aküsü, en ağır şartların güçlü aküsüdür. Ağır titreşimlere ve darbelere dayanıma sahip bu akülerin mimarisi, hiç bakım gerektirmeyen özelliktedir. AKO Akü'nün üretimine start verdiği aküler, +75 ve -40 derece arası ekstrem hava şartlarında kullanım olanağı sunmaktadır ve ayrıca mevcut ürünlere göre çok düşük seviyede kullanım sırasında istenmeyen gaz çıkma oranına sahip olup, tanklar gibi kapalı ortamlarda da kullanıma tam uyumludur. Derin deşarj özelliği ve yüksek çevirim kabiliyeti yapılan testlerde mevcut ürünlere göre +30% daha fazla marş gücü elde edildi."

Büyükkalender, AKO Akü tarafından üretilen yerli üretim tank akülerinin saha testlerinin, yıl sonuna kadar tamamlanması beklendiğini ifade etti.

Ürün tamamlandığında yüksek teknolojili, Matrix Press teknolojisini kullanabilen Türkiye'deki tek ürün olma özelliği taşıyacak. Sektörün Ar-Ge Birincisi, 2021'de Ar-Ge yatırımları yaklaşık iki katına çıkacak

Turkishtime 2020 Ar-Ge 250 araştırmasında Türkiye'de akü sektörü şirketleri arasında da ilk sırada yer alan AKO Akü, 2019 sıralamasında da sektöründe en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirket olmuştu.???????

AKO Akü, Türkiye'nin akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli üretim modelleriyle üretim yapan tek üreticisi olma özelliği taşıyor ve Stop-Start teknolojili araçlar için gerçekleştirdiği Ar-Ge ve ürün çalışmalarıyla bu teknolojinin dünyadaki gelişimine katkı sağlıyor. AKO Akü tarafından konvansiyonel morfolojik yapıda geliştirme yapılarak üretilen yoğunlaştırılmış enerjiye sahip EFB teknolojili aküler, Türkiye'de sadece AKO Akü'de kullanılan Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisi ile güçlendirilmiş iç yapısı ve özel geliştirilmiş kimyasal yapısı sayesinde aynı kapasitedeki benzer bir aküye göre 2 kat daha fazla yüksek çevrim ömrü sunuyor.

AKO Akü'nün geliştirdiği yeni nesil EFB Aküler, testlerle kanıtlandığı üzere, bu teknolojiye özel geliştirilmiş aktif madde ile geleneksel standart akülere oranla 10 kat daha fazla çevirim sayısı (şarj-deşarj) özelliği sunuyor. Ayrıca standart akülere göre çok daha yüksek vibrasyon dayanımı da elde ediliyor.