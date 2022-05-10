Aksa Akrilik, ilk çeyrekte cirosunu yüzde 197 artırdı - Son Dakika

Aksa Akrilik'in cirosu, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 197 artarak 3 milyar 915 milyon TL oldu.

Aksa Akrilik'ten yapılan açıklamaya göre, FAVÖK rakamlarında da yükselişini sürdüren şirket, yüzde 403 artışa imza atarak 922 milyon TL seviyesine ulaştı. Aksa Akrilik'in bu dönemdeki net karlılığı ise yüzde 369'luk yükselişle 625 milyon TL'ye çıktı. Şirketin 2022'nin birinci çeyreğinde hayata geçirdiği toplam yatırım tutarı ise 172 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin ilk ve tek karbon elyaf üreticisi DowAksa da başarılı performansını korudu. DowAksa'nın ilk çeyrekteki cirosu, geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 162 artarak 459 milyon TL'ye yükseldi.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, katma değerli ihracat performansı ve üretim çeşitliliği sayesinde sürdürülebilir başarı sağladıklarını kaydetti.

Taş, yeni bir teknik iplik tesisi yatırımı yapacaklarını belirterek, "Ülkemizdeki ve dünyadaki talebi göz önünde bulundurarak senelik 7 bin ton üretim kapasitesine sahip yeni bir iplik tesisi yatırımına başlıyoruz. 45 milyon dolar bütçeye sahip tesisimizi, makine üreticileriyle yaptığımız görüşmeler ile 2024'ün sonunda devreye almayı planlıyoruz. Yatırımımız tamamlandığında yüksek oranda ihracat geliri sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

DowChemical ile yüzde 50-50 ortaklık ile kurulan DowAksa karbon elyaf fabrikasının da 3. etap yatırımına ait temel atma töreninin, önceki hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştiğini aktaran Taş, 100 milyon dolar tutarındaki yatırımın tamamlanmasıyla sektörün en büyük oyuncuları arasına girecek DowAksa'nın, Türkiye ve Yalova için önemine dikkati çekti.