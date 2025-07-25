Aksa Akrilik'ten Akset Enerji Hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Aksa Akrilik'ten Akset Enerji Hamlesi

Aksa Akrilik\'ten Akset Enerji Hamlesi
25.07.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksa Akrilik, enerji iş birimini bağımsız Akset Enerji Üretim A.Ş. olarak yeniden yapılandırdı.

Sürdürülebilir büyüme ve uzmanlaşma hedefi doğrultusunda, 2024 yılı sonunda başlatılan yeniden yapılanma süreciyle birlikte Aksa Akrilik bünyesindeki enerji iş birimi, Akset Enerji Üretim A.Ş. adıyla bağımsız bir yapıya kavuştu.

Akkök Holding grup şirketlerinden Aksa Akrilik, enerji faaliyetlerini ayrı bir kurumsal yapı altında toplamak üzere, iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yöntemiyle Akset Enerji Üretim A.Ş.'yi kurdu. Yeni yapı ile birlikte enerji iş biriminin tüm varlık ve yükümlülükleri Akset Enerji'ye devredilirken, şirketin yüzde 100 Aksa Akrilik'e bağlı ortaklık statüsü korunarak, enerji alanındaki faaliyetlerin daha odaklı ve stratejik biçimde sürdürülmesi hedeflendi. Bu yapısal değişim, enerji iş biriminin daha bağımsız bir çatı altında yönetilmesine olanak tanıyarak, potansiyel büyüme fırsatlarının daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi sağlanacak.

Genel Müdür Ceyhan Arık oldu

Yapılan açıklamaya göre, Aksa Akrilik'in 2024 yılı sonunda başlattığı yeniden yapılanma süreciyle birlikte kurulan Akset Enerji Üretim A.Ş., yalnızca organizasyonel bir ayrışma değil; aynı zamanda holdingin stratejik büyüme hedefleri ve sürdürülebilirlik vizyonunu destekleyen önemli bir atılım olma özelliği taşıyor. Aksa Akrilik, Akset Enerji ile mühendislik alanındaki uzmanlığını grup dışı sanayi kuruluşlarına da taşıyabilecek. Böylece şirket, rekabetçi ve yenilikçi bir çözüm ortağı olarak konumlanacak. Aynı zamanda, yenilikçi mühendislik çözümleriyle hem ülke hem de grup için yeni fırsat alanları oluşturulacak.

Bu yeni döneme liderlik edecek isim ise, sektördeki deneyimi ve teknik birikimiyle öne çıkan Aksa Akrilik Enerji ve Yardımcı İşletmeler Direktörü Ceyhan Arık oldu. Arık, Akset Enerji Üretim A.Ş.'nin Genel Müdürlük görevini üstlenerek yapının hayata geçirilmesinde etkin rol oynayacak.

Enerji kapasitesi sanayi ve serbest tüketiciler için genişletilecek

Açıklamaya göre şirket, sanayinin enerji bakım, otomasyon ve ileri teknoloji çözümlerindeki ihtiyaçlarına odaklanarak, kesintisiz hizmet anlayışıyla operasyonel verimliliği artıran ve sürdürülebilir enerji yönetimini destekleyen çözümler sunmayı hedefliyor. Yeni dönemde, üretim kapasitesinin sanayi kuruluşları ve serbest tüketicilerin enerji ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletilmesi, uzun vadeli ticaret anlaşmaları ile enerji tedarik zincirinin optimize edilmesi ve sektörel analizlerle rekabet avantajı sağlanması planlanıyor. Ayrıca, hammadde depolama kabiliyetleri ve liman kapasiteleri stratejik bakış açısıyla kullanılarak, değişen lojistik ve depolama ekosistemine entegre olunması ve yeni iş alanlarına açılım sağlanması öngörülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Aksa Akrilik, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Ceyhan, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Akrilik'ten Akset Enerji Hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık 4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan yangın 4’üncü gününde Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın 4'üncü gününde! Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi
TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Günün karesi Mayo bulamadı, suya böyle girdi Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış

10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
15:50
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
15:32
Beşiktaş’ta ayrılık var
Beşiktaş'ta ayrılık var
15:29
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
15:18
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
15:13
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı
Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
15:10
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı
Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
15:02
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
15:00
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler
TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:44
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 11:30:15. #7.13#
SON DAKİKA: Aksa Akrilik'ten Akset Enerji Hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.