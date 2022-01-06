Aksa Doğalgaz, faaliyet bölgesindeki 27 ilin tamamında taksit kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 27 il, 214 ilçe ve beldede yaklaşık 3,9 milyon aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, ocak ve şubat boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında doğal gaz abonesi olmak isteyenlere, anlaşmalı banka kredi kartlarını kullanarak abone bağlantı bedellerini 10 taksitte ödeme imkanı sunuyor.

Şirket, aynı dönemde doğal gaz sözleşmesi imzalayan abonelerine ise anlaşmalı banka kredi kartlarına güvence bedelinde 3 taksit imkanı sağlayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Aksa Doğalgaz'ın internet sitesini ziyaret ederek doğal gaz ve abonelik süreçleriyle ilgili detaylı bilgi alabilecek ve "Abone Olmak İstiyorum" formunu doldurarak doğal gaz aboneliği için başvuruda bulunabilecek.