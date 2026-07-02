Aksa Enerji'den 124 Milyon Dolar Rüzgar Yatırımı - Son Dakika
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Aksa Enerji'den 124 Milyon Dolar Rüzgar Yatırımı

Aksa Enerji\'den 124 Milyon Dolar Rüzgar Yatırımı
02.07.2026 13:51
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Aksa Enerji, Mersin'de 100,08 MW'lık rüzgar santrali için 124 milyon dolar finansman anlaşması imzaladı.

Aksa Enerji, Mersin'de hayata geçireceği 100,08 MW kurulu güce sahip depolamalı rüzgar enerji santrali (RES) yatırımı için 124 milyon dolarlık uluslararası finansman anlaşmasına imza attı. BBVA ile Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu garantisi kapsamında gerçekleştirilen bu iş birliği, şirketin finansman çeşitliliğini coğrafi açıdan güçlendirmesi bakımından stratejik bir önem taşıyor.

Global bir enerji şirketi konumuna ulaşan Aksa Enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyecek önemli bir finansman anlaşmasına imza attı. Şirket, Mersin ilinde yer alan 100,08 MW kurulu güce sahip depolamalı rüzgar enerjisi santrali (RES) yatırımında kullanılmak üzere BBVA'nın Hong Kong şubesi ile toplam 124 milyon ABD doları tutarında kredi sözleşmesi imzaladı.

Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu Sinosure tarafından garanti edilen finansman, toplam 12 yıl vadeli yapısıyla Aksa Enerji'nin sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisini destekliyor. Anlaşma, şirketin yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik çalışmalarını güçlendirirken, finansman kaynaklarının coğrafi açıdan çeşitlendirilmesi bakımından da önem taşıyor.

Aksa Enerji, güçlü portföyüyle Türkiye'nin enerji dönüşümünde öne çıkıyor

Yapılan açıklamaya göre Aksa Enerji, Türkiye'nin enerji dönüşümüne liderlik edenler arasında yer alıyor. Şirket, Türkiye genelinde 11 ilde toplam 941 MW kurulu güce sahip 14 depolamalı yenilenebilir enerji proje yatırımlarını yürütüyor. Yapılan anlaşma ile finansman sağlanan Mersin Depolamalı RES, Türkiye'de depolamalı yenilenebilir enerji santral lisansını alan ilk santral olma özelliğine sahip. Santral tamamlandığında yeni nesil teknolojisi ve gelişmiş depolama altyapısıyla yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye daha dengeli, esnek ve verimli şekilde entegre edilmesine katkı sağlayacak. Şirket, depolamalı RES ve GES yatırımlarıyla üretim portföyünde kaynak çeşitliliğini artırırken, Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümünde arz güvenliğini destekleyen, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmeye devam edecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aksa Enerji'den 124 Milyon Dolar Rüzgar Yatırımı - Son Dakika

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