Aksa Enerji'den Türkiye'nin İlk Müstakil Elektrik Depolama Tesisi - Son Dakika
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Aksa Enerji'den Türkiye'nin İlk Müstakil Elektrik Depolama Tesisi

15.06.2026 15:11
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Aksa Enerji, Şanlıurfa'da 50 MW gücünde ilk müstakil elektrik depolama tesisini faaliyete geçirdi.

Aksa Enerji, Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde kritik bir adım atarak, ülkenin tedarik lisansı kapsamındaki ilk müstakil elektrik depolama tesisini Şanlıurfa'da işletmeye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8 ülkede 14 santral operasyonu ve 3 bin megavatın üzerinde kurulu gücü bulunan Aksa Enerji, RASA Müstakil Elektrik Depolama Tesisi'ni (RASA MEDT) faaliyete geçirdi.

Herhangi bir üretim tesisiyle bütünleşik olmaksızın doğrudan elektrik şebekesine bağlı olarak çalışan tesis, Türkiye'de bu alanda ilk olma özelliği taşıyor.

Toplam 50 megavat kurulu güce ve 61,93 megavat-saat enerji depolama kapasitesine sahip RASA MEDT, enerji arz güvenliği, sistem esnekliği ve şebeke kararlılığına katkı sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında ayrıca 100/125 megavolt-amper (MVA) kurulu güce sahip trafo merkezi ve şalt tesisi de devreye alındı.

Tesis, ihtiyaç duyulan dönemlerde şebekeden enerji çekerek depolayacak, talebin arttığı zamanlarda ise depoladığı elektriği sisteme vererek enerji arz-talep dengesine destek olacak.

Tesisin çalışma prensibi hakkında bilgi veren Aksa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, Şanlıurfa'daki tesisin Türkiye'nin enerji dönüşümüne güçlü katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Depolama teknolojileri, yenilenebilir enerji yatırımlarının ölçeklenmesi ve elektrik sisteminin daha esnek hale gelmesi açısından yeni dönemin en kritik başlıklarından biri. Şanlıurfa'da hayata geçirdiğimiz RASA Müstakil Elektrik Depolama Tesisi ile Türkiye'de tedarik lisansı kapsamında işletmeye alınan ilk müstakil elektrik depolama tesisini devreye almaktan gurur duyuyoruz. 50 megavat kurulu güç ve 61,93 megavatsaat depolama kapasitesine sahip bu yatırım, sahip olduğu teknoloji ve altyapıyla da geleceğin enerji sistemlerini temsil ediyor. Aksa Enerji olarak 941 megavat büyüklüğündeki depolamalı yenilenebilir enerji portföyümüzle Türkiye'nin enerji dönüşümüne, enerji arz güvenliğine ve şebeke esnekliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Aksa Enerji, Teknoloji, Şanlıurfa, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Enerji'den Türkiye'nin İlk Müstakil Elektrik Depolama Tesisi - Son Dakika

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