Aksa Şarj'ın Yeni Mobil Uygulaması Tanıtıldı

Aksa Şarj, stratejik teknoloji ortağı Raquun ile hayata geçirdiği projede yenilenen teknolojik altyapısıyla yeni mobil uygulamasını hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli araçların ihtiyaç duyduğu enerjiyi müşterilerine ve iş ortaklarına hızlı ve kolay çözümlerle sağlamaya devam eden Aksa Şarj, Raquun ile geliştirdiği yeni mobil uygulamasıyla elektrikli araç sahiplerine sunduğu dijital deneyimi bir üst seviyeye taşıyor.

Yeni mobil uygulama, elektrikli araç sahiplerine zaman kazandıran ve şarj deneyimini kolaylaştıran birçok özelliğiyle dikkati çekiyor.

Aksa'nın kurumsal kimliğiyle bütünleşen uygulama, kullanıcı dostu ara yüzü ve erişilebilir menüsüyle öne çıkıyor. Kullanıcılar, uygulama içindeki "story" ve "banner" gibi yeni içerik alanları sayesinde kampanyalardan ve güncel duyurulardan anında haberdar olabiliyor. İnternet sitesine yapılan yönlendirmelerle de tüm bilgilere tek bir platformdan kolayca erişim sağlanabiliyor.

Uygulamanın getirdiği yeniliklerden biri de rezervasyon özelliği olarak öne çıkıyor. Bu sayede Aksa Şarj kullanıcıları, gitmek istedikleri şarj istasyonundaki yerlerini önceden ayırtarak sıra bekleme sorununu ortadan kaldırıyor. Bu özellik, zaman yönetimi kritik şehir içi ve uzun yol seyahatlerinde kullanıcılara büyük bir planlama kolaylığı ve konfor sunuyor.

Kullanıcılar, şarj esnasında gerçek zamanlı verilerle anlık tüketim oranlarını görüntüleyebiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, gerçekleştirdikleri her şarj işlemiyle tasarruf ettikleri karbon miktarını canlı takip ederek, çevreye olan pozitif etkilerini somut şekilde görebiliyor. Uygulama, App Store ve Google Play'den indirilebiliyor.