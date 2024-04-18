Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer Yeni Belediye Binasını İnceledi

Ekonomi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer yeni belediye binası inşaatında incelemelerde bulunarak, "Aksaray'ımızın hem bugününe hem de geleceğine yatırımlar yapıyoruz" dedi.

Şehrin yeni bir merkezi olacak ve belediyecilik hizmetlerine ilişkin tüm detayların düşünüldüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, mevcut belediye binasının şehrin ihtiyaçlarını karşılayamaması ve kullanım ömrünü tamamlaması sebebi ile yeni hizmet binasının zaruri hale geldiğini söyledi. Vatandaşlara yerinde hızlı ve kaliteli hizmetler sunmanın yanı sıra belediye hizmetlerini tek çatı altında toplamak amacıyla yapımı devam eden yeni belediye hizmet binasının tamamlandığında şehrin planlı büyümesinin önünün açılacağını belirten Başkan Dinçer, "Kent estiğine yakışacak iç ve dış mimarisinin yanı sıra yeşil alanları, otoparkı ve konforlu alanlarıyla inşa ettiğimiz yeni hizmet binamız şehrimize çok yakışacak. Aksaray'ımızın geleceğine emanet edilecek özel eserler arasında yerini almaya hazırlanan yeni belediye hizmet binamız Aksaray'a ayrı bir değer katacaktır. Belediyemizin hizmet kalitesini ön plana çıkartacak, personellerimizin de kaliteli ortamlarda vatandaşlarımıza hizmet vereceği modern bir hizmet binasını Aksaray'ımıza kazandırmak için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Hemşerilerimize güzel bir mekanda kaliteli hizmetler sunacağız. Fonksiyonel yapısı, kolay ve rahat ulaşılabilecek hizmet mekanları, güvenliği ve düzenli ortamlarıyla güzel ve konforlu bir binaya kısa süre içinde kavuşacağımıza inanıyorum. Hizmet binamızın tüm süreçlerini yakından takip ediyoruz. Aksaray'ımızın hem bugününe hem de geleceğine yatırım yapmaya aralıksız devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza vaat ettiğimiz tüm projeleri kıymetli belediye çalışanlarımızın üstün gayret ve çabalarıyla hayata geçirdik. Ben buradan tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - AKSARAY