Aksaray'da Su Fiyatına Haksız Zam İddiası
Aksaray'da Su Fiyatına Haksız Zam İddiası

Aksaray\'da Su Fiyatına Haksız Zam İddiası
06.10.2025 16:59
Ticaret Bakanlığı, 0,33 cl suyun 170 TL'ye satılması üzerine işlem başlattı.

Ticaret Bakanlığı, Aksaray'da 2 tane 0,33 santilitrelik su için 170 TL hesap alan işletme hakkında işlem başlattı.

2 ADET SUYA 170 LİRA İSTEDİLER

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aksaray'da 2 tane 0,33 santilitrelik su için 170 TL ödediğini belirten vatandaşın şikayeti üzerine, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

2 adet su için istenen para öyle böyle değil! Bakanlık harekete geçti

BAKANLIK İŞLEM BAŞLATTI

İşletmeye gerçekleştirilen denetimde giriş kapısında ve masalarında menülerin bulunup bulunmadığı incelendi, masadaki menü fiyatları ile kapı girişlerinde yer alan fiyatların karşılaştırması yapıldı. Şikayete konu olan suyun, son 3 aya ait alış faturası ve firmanın savunması istendi. Masalarda bulunan menü fiyat listesindeki değişim tarihinin bulunmaması nedeniyle de firma hakkında işlem başlatıldı. Aynı bölgede yer alan 5 farklı işletmede de haksız fiyat artışı kapsamında işlem başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışı kapsamında ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği uyarınca; fahiş fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere 143 bin 930 TL'den, 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar idari para cezası uygulayabiliyor.

Kaynak: DHA

