Aksaray ve Batman'daki iki alan güneş enerjisine dayalı YEKA ilan edildi - Son Dakika
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Aksaray ve Batman'daki iki alan güneş enerjisine dayalı YEKA ilan edildi

08.07.2022 08:45
Aksaray ve Batman'daki iki alan güneş enerjisine dayalı YEKA ilan edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Aksaray ve Batman'da iki alan güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilan edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Aksaray ve Batman'da iki alan güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilan edildi.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray Merkez ilçesi sınırlarında yer alan 198 bin 600 metrekarelik ve Batman Merkez ilçesi sınırlarında yer alan 299 bin 800 metrekarelik iki alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında güneş enerjisine dayalı YEKA olarak ilan edildi.

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Kaynak: AA

Aksaray, Batman, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksaray ve Batman'daki iki alan güneş enerjisine dayalı YEKA ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray ve Batman'daki iki alan güneş enerjisine dayalı YEKA ilan edildi - Son Dakika
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