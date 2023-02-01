Akşener iktidara EYT çağrısında bulundu: Staj ve çıraklık mağduru insanların haklarını niye vermiyorsunuz?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi tamamlandı. Kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek.

"PRİM ÖDEME GÜN SAYISI DEĞİŞTİRİLMİYOR"

Konuya ilişkin partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "EYT kanun teklifi Meclisimize sunuldu. En başından beri EYT'li kardeşlerimizin sorununun çözümüne bir hak kaybının giderilmesi ve nesiller arası adaletin sağlanması olarak baktık. Mevcut teklifte zorunlu yaş sınırı kaldırılıyor. Bu sefer de aynı yasanın artırdığı prim ödeme gün sayısı değiştirilmiyor" diye konuştu.

"EYT'Lİ KARDEŞLERİMİZ PRİME TAKILDILAR"

EYT'lilerin prime takıldığını ve net bir şekilde bilgilendirilmedikleri için borçlanmak adına arabasını satıp kredi çektiğini belirten Akşener iktidara ise dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"BU İNSANLARIN HAKLARINI NİYE VERMİYORSUNUZ?"

Akşener, "Madem bizim çağrımız ve mücadelemizle harekete geçtiniz, çözüm önerimizi bütünüyle aldınız. Bu meseleden etkilenen bir başka kesim de staj ve çıraklık mağdurlarımız. Yazıktır, günahtır. Bu insanların haklarını niye vermiyorsunuz? Bunun için de önerge verdik."