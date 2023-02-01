Akşener iktidara EYT çağrısında bulundu: Staj ve çıraklık mağduru insanların haklarını niye vermiyorsunuz? - Son Dakika
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Akşener iktidara EYT çağrısında bulundu: Staj ve çıraklık mağduru insanların haklarını niye vermiyorsunuz?

01.02.2023 11:39

Son dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, Meclis Başkanlığı'na sunulan ve 5 milyondan fazla vatandaşı ilgilendiren EYT düzenlemesine tepki gösterdi. Akşener, "EYT'li kardeşlerimiz prime takıldılar. Net şekilde bilgilendirmediğiniz için vatandaşlarımız borçlanmak için arabasını sattı, kredi çekti" diyerek staj ve çıraklık mağdurları için de iktidara seslendi. Akşener, "Bu insanların haklarını niye vermiyorsunuz? Bunun için de önerge verdik" dedi.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi tamamlandı. Kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek.

"PRİM ÖDEME GÜN SAYISI DEĞİŞTİRİLMİYOR"

Konuya ilişkin partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "EYT kanun teklifi Meclisimize sunuldu. En başından beri EYT'li kardeşlerimizin sorununun çözümüne bir hak kaybının giderilmesi ve nesiller arası adaletin sağlanması olarak baktık. Mevcut teklifte zorunlu yaş sınırı kaldırılıyor. Bu sefer de aynı yasanın artırdığı prim ödeme gün sayısı değiştirilmiyor" diye konuştu.

"EYT'Lİ KARDEŞLERİMİZ PRİME TAKILDILAR"

EYT'lilerin prime takıldığını ve net bir şekilde bilgilendirilmedikleri için borçlanmak adına arabasını satıp kredi çektiğini belirten Akşener iktidara ise dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"BU İNSANLARIN HAKLARINI NİYE VERMİYORSUNUZ?"

Akşener, "Madem bizim çağrımız ve mücadelemizle harekete geçtiniz, çözüm önerimizi bütünüyle aldınız. Bu meseleden etkilenen bir başka kesim de staj ve çıraklık mağdurlarımız. Yazıktır, günahtır. Bu insanların haklarını niye vermiyorsunuz? Bunun için de önerge verdik."

YORUMLAR (3)
  • En Uyguna Al: Ayrıca EV HANIMLARI için yurtdışına çıkış tarihleri SGK giriş tarihi olarak kabul edilmeli ki o analar da emekli olabilsinler. Yazık hanımlar zaten mağdur olmuş durumdalar bir de hükümet olarak ekstra mağduriyet icat edilmesin lütfen... Bu konu sayın Başkanımıza arz edilmelidir. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • En Uyguna Al: 5 Bin prim şartı sözü verilmişti lakin şimdi 5.400-5.900 prim günleri konuşuluyor. BÜYÜK HARFLERLE DİYORUM 5.000 PRİM GÜNÜ BAZ ALINMAZSA KİMSE OY VERMEZ DEMEDİ DEMEYİN. Beş bin üzeri prim gün demek zaten haksızlık. Madem öyle yapacaktınız neden yılbaşından önce söylemediniz millet ona göre prim borçlanması müracaatı yapardı 2023 yıl zamlı prim ödemesi yapmazdı. Bu şekilde yine mağdurlara bir mağduriyet daha yapılmış olur. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Meral Akşener, İYİ Parti, EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akşener iktidara EYT çağrısında bulundu: Staj ve çıraklık mağduru insanların haklarını niye vermiyorsunuz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener iktidara EYT çağrısında bulundu: Staj ve çıraklık mağduru insanların haklarını niye vermiyorsunuz? - Son Dakika
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