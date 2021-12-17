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Aksıfat Barajı'nda sona gelindi - Son Dakika

Aksıfat Barajı'nda sona gelindi

17.12.2021 10:36
Aksıfat Barajı'nda sona gelindi

Tamamlandığında 8 bin 215 kişiye istihdam, milli ekonomiye de 198 milyon lira katkı sağlayacak olan Mersin'deki Aksıfat Barajı'nın önyüz beton imalatlarının tamamlandığı bildirildi.

Tamamlandığında 8 bin 215 kişiye istihdam, milli ekonomiye de 198 milyon lira katkı sağlayacak olan Mersin'deki Aksıfat Barajı'nın önyüz beton imalatlarının tamamlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını söyledi. Modern sulama uygulamaları ile tarımda verim artışı sağlandığını, üretim deseninin çeşitlendiğini ve çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı olarak artış meydana geldiğini dile getiren Yıldız, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti.

Bu kapsamda Aksıfat Barajı inşaatında gelinen son nokta ilgili bilgi veren Yıldız, "Tamamlanması ile 8 bin 215 kişiye istihdam sağlayacak olan Aksıfat Barajı'nda sona gelinmiş olup, projenin önemli aşamalarından birisi olan önyüz beton imalatları tamamlanmıştır. Dolusavak, su alma yapısı ve parapet duvarı imalatlarında ise çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir" dedi.

Milli ekonomiye 198 milyon TL katkı

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 198 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Yıldız, "Sulama, içme suyu ve enerji üretimi maksadıyla inşa edilen Aksıfat Barajı'nın tamamlanmasıyla 82 bin 149 dekar arazi sulanacak, Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine yıllık 8,33 hm3 içmesuyu sağlanacaktır. Ayrıca 2,25 MW kurulu güce sahip santral ile yıllık 8,25 GWH enerji üretilecektir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Aksıfat Barajı'nda sona gelindi
Aksıfat Barajı'nda sona gelindi
Aksıfat Barajı'nda sona gelindi
Aksıfat Barajı'nda sona gelindi

İstihdam, Mersin, Milli, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksıfat Barajı'nda sona gelindi - Son Dakika Ekonomi


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