AkTech'de Tüfekçi Dönemi Başladı

Akbank iştiraki AkTech Yazılım Teknolojileri AŞ'de Genel Müdürlük görevine, finansal hizmetler ve teknolojiler alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip Nalan Aydın Tüfekçi atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknoloji ihracatına ve finansal ekosistemine değer katma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren AkTech'de üst düzey atama gerçekleşti.

Genel müdürlük görevine getirilen Tüfekçi, şirketin Akbank iştiraklerinin dijital dönüşümlerini hızlandırma, yenilikçi teknoloji çözümlerini geliştirme, teknoloji ekosisteminin büyümesini sağlama ve değer yaratan marka olma hedeflerine katkı sunacak.

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun Tüfekçi, kariyerine yazılım mühendisi olarak başladı ve Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarında üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi.

Ödeme sistemleri, finansal ürün ve çözüm geliştirmeleri, dijital bankacılık ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümleri gibi alanlarda kapsamlı deneyime sahip Tüfekçi, özellikle ödeme sistemlerinin dönüşüm projelerinde, büyük ölçekli birleşme ve satın alma operasyonlarında, teknik ve stratejik seviyedeki kritik görevlerde rol aldı.

Tüfekçi, bankacılık ve fintek kurumlarında finansal çözümler geliştirme, dönüşüm inisiyatifleri, bütçe yönetimi, AR-GE stratejileri ve güvenlik çerçevelerinin hayata geçirilmesine liderlik etti.