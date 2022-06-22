Akyıldız: "Metaverse evreni ise her kullanıcıya dilediği dünyayı inşa etme fırsatı sunacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Akyıldız: "Metaverse evreni ise her kullanıcıya dilediği dünyayı inşa etme fırsatı sunacak"

22.06.2022 12:35
Akyıldız: "Metaverse evreni ise her kullanıcıya dilediği dünyayı inşa etme fırsatı sunacak"

İç Mimar Hasan Burak Akyıldız, teknoloji meraklılarının gündeminden düşmeyen 'Metaverse' evreninin mimar ve iç mimarlara da önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Mimarlara gerçek potansiyellerini gösterebilme fırsatı sunuyor" dedi.

İç Mimar Hasan Burak Akyıldız, teknoloji meraklılarının gündeminden düşmeyen 'Metaverse' evreninin mimar ve iç mimarlara da önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Mimarlara gerçek potansiyellerini gösterebilme fırsatı sunuyor" dedi.

İnternetin geleceği olarak görülen metaversenin henüz emekleme döneminde olduğunu söyleyen iç mimar Hasan Burak Akyıldız, "Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik araçlarıyla ulaşılabilen bu yeni dünyaya daha yeni yeni ilk adımlarımızı atıyoruz. Şu anda Metaverse'e dair kurulan hayaller dillendirildiğinde bize biraz ütopik geliyor, ancak bir zamanlar internetin bugünkü halini de tahmin edemezdik. Çok uzağa gitmeye gerek yok; 90'lı yıllarda, şimdi cebimize sığan küçücük telefonlarla ulaştığımız sosyal ağların yaşamımızı bu denli değiştirebileceğini düşünebilir miydik mesela? Ben Metaverse'ün de yakın bir gelecekte hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası haline geleceğine inanıyorum" dedi.

"Herkes kendi içeriğiyle metaverse katkı sunacak"

Metaversenin merkeziyetsiz bir yapıya sahip olacağını belirten Hasan Burak Akyıldız, "Şu an kullandığımız internet platformlarını belli merkezler yönetiyor. Metaverse evreni ise her kullanıcıya dilediği dünyayı inşa etme fırsatı sunacak. Bu sistemi milyonlarca insan kolektif şekilde kullanacak. Herkes kendi içeriğini oluşturarak metaverseye katkıda bulunacak. Beni en çok heyecanlandıran yanı da mesleğim açısından sunacağı fırsatlar. İçinde yaşadığımız gerçek dünyanın sınırlı koşulları, Metaverse evreninde ortadan kalkacak. Bu da mimarlara gerçek potansiyellerini gösterebilme fırsatı sunacak" şeklinde konuştu.

Yerçekimsiz ortamda sınırsız tasarımlar

Mimar ve iç mimarların fiziksel kısıtlamaları olmayan bir evrende kendi tasarımlarını hayata geçirebilme imkanı bulacağını ifade eden Hasan Burak Akyıldız, "Tasarım dünyası her zaman gelişime açıktır. Bir zamanlar kağıda elle çizim yaparken bugün sanal ortamda üç boyutlu mekanlar oluşturup içinde dolaşabilme noktasına geldik. Metaverse iç mimar ve mimarlar için fırsatlarla dolu çok büyük bir evren. Üstelik kendine has bir yapısı var. Fiziksel ve mevsimsel koşullardan tamamen bağımsız. Yer çekimi yok! Betona, çeliğe, tahtaya, cama, tuğlaya ihtiyacımız da yok. Böyle bir ortamda sınırsız hayaller kurulabilir. Bu anlamda özellikle genç meslektaşlarıma tavsiyem; Metaverse evreninin sunacağı imkanları göz ardı etmeyip şimdiden kendi çalışmalarını ortaya koymaya çabalamaları" diye konuştu. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
'Metaverse ile ilgili okuryazarlık eğitimi verilmeli' önerisi 'Metaverse ile ilgili okuryazarlık eğitimi verilmeli' önerisi Otokoç Otomotiv, Pazarlama Türkiye Zirvesi'nde 'cam tavan arabada güzel' dedi Otokoç Otomotiv, Pazarlama Türkiye Zirvesi'nde 'cam tavan arabada güzel' dedi
Kaynak: İHA

Metaverse, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akyıldız: 'Metaverse evreni ise her kullanıcıya dilediği dünyayı inşa etme fırsatı sunacak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:57:40. #1.13#
SON DAKİKA: Akyıldız: "Metaverse evreni ise her kullanıcıya dilediği dünyayı inşa etme fırsatı sunacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement