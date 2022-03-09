Akyurt'ta çiftçilere sebze fidesi ve arılı kovan dağıtımı başlıyor - Son Dakika
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Akyurt'ta çiftçilere sebze fidesi ve arılı kovan dağıtımı başlıyor

09.03.2022 15:50
Akyurt'ta çiftçilere sebze fidesi ve arılı kovan dağıtımı başlıyor

Akyurt Belediyesi'nin 2019 yılından bu yana yaptığı yüzde 100 hibeli arılı kovan ve geçtiğimiz yıl yaptığı yüzde 75 hibeli sebze fidesi dağıtımı bu yıl da devam edecek.

Akyurt Belediyesi'nin 2019 yılından bu yana yaptığı yüzde 100 hibeli arılı kovan ve geçtiğimiz yıl yaptığı yüzde 75 hibeli sebze fidesi dağıtımı bu yıl da devam edecek.

Geçtiğimiz yıllarda 33 çiftçiye çekilişle 3'er arılı kovan dağıttıklarını söyleyen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, bu yıl 50 çiftçiye 2'şer adet arılı kovanı yine yüzde 100 hibeli olacak şekilde teslim edeceklerini belirtti. Başkan Hilal Ayık, "Arılı kovanlarımızın yanında 10 adet lavanta, birer adet arıcı maskesini de çiftçilerimize hediye edeceğiz. Bütçemizin imkanları doğrultusunda çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yüzde 75 hibe ile 450 bin adet sebze fidesini bin Akyurtlu'ya dağıttık. Bu yıl da talep toplama süresini geride bıraktık. Mayıs ayında dağıtımı gerçekleştireceğiz. Arılı kovanlar ve sebze fidelerimizin çiftçilerimize ve Akyurtlulara hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Akyurt'ta çiftçilere sebze fidesi ve arılı kovan dağıtımı başlıyor

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Hilal Ayık, Akyurt, Kovan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akyurt'ta çiftçilere sebze fidesi ve arılı kovan dağıtımı başlıyor - Son Dakika


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