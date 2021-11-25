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Alacaklarını tahsil edemeyen medikal firmaları sıkıntıda - Son Dakika

Alacaklarını tahsil edemeyen medikal firmaları sıkıntıda

25.11.2021 10:20
Alacaklarını tahsil edemeyen medikal firmaları sıkıntıda

STSO Başkanı Mustafa Eken, salgın döneminde medikal firmaların sorunlarının arttığını belirterek kamu hastanelerinden alacaklarını tahsil edemeyen firmaların sıkıntılarının devam ettiğini söyledi.

STSO Başkanı Mustafa Eken, salgın döneminde medikal firmaların sorunlarının arttığını belirterek kamu hastanelerinden alacaklarını tahsil edemeyen firmaların sıkıntılarının devam ettiğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, kamu hastanelerinden alacaklarını tahsil edemeyen medikal firmalarının sıkıntılarının devam ettiğini söyledi. Başkan Mustafa Eken, medikal firmalarının kamu ve üniversite hastaneleri ile yaşadığı tahsilat probleminin çözülmesi için yetkililerden destek beklediklerini belirterek, "Bu sorun çözülemez ise ne yazık ki istihdam, ekonomi ve ürün tedariği açısından ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Salgın döneminde sıkıntılar arttı

STSO Başkanı Mustafa Eken, 2020 yılının mart ayında başlayan ve tüm dünyayı etkisi alan Korona virüs salgınının, medikal sektöründe yaşanan sorunları artırdığını söyledi. Medikal sektörünün sorunlarının çözülemediğini ve kar topu gibi her geçen gün büyüdüğünü dile getiren Başkan Eken, "Geçtiğimiz yıl da medikal firmalarımızın sorunlarını gündeme taşıdık. Alacaklarını tahsil edemediği için iflasın eşiğine gelen medikal firmalarımızın sorunlarının çözümü için Sağlık Bakanlığımızdan konuyla ilgili acil düzenleme bekliyoruz. Medikal sektöründe uzun süredir devam eden, sektörün ve istihdamın devamlılığını ciddi şekilde tehdit eden, kamu ve üniversite hastanelerinden tahsilat problemine ivedilikle bir çözüm bulunmalı" diye konuştu. - SİVAS

Alacaklarını tahsil edemeyen medikal firmaları sıkıntıda

Üniversite, Ticaret, Sivas, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alacaklarını tahsil edemeyen medikal firmaları sıkıntıda - Son Dakika Ekonomi


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