Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı

Ekonomi

Türkiye'nin tanınmış asansör üretim ve bakım firmalarından biri olan Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı. 1989 yılında İzmir'de kurulan ve ayda ortalama 780 asansöre hizmet veren şirketin kapanması, sektörde büyük bir şok etkisi yarattı.

SEKTÖRDE ÖNEMLİ BİR YER EDİNMİŞTİ

1989 yılında İzmir'de kurulan ve asansör imalatı ile montajı alanında faaliyet gösteren Ekol Asansörleri, sektörde önemli bir yer edindi ve adıyla nam saldı. Ancak, geçmişte yaşamış olduğu sıkıntılar bir türlü yakasından düşmedi. Geçmiş yıllarda birçok şirketle iş birliği yaparak kamu kurumlarına hizmet veren firma, mali zorluklarla karşı karşıya kaldı ve sonunda iflasını ilan etti.

BORÇLARININ ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK VARLIĞI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şirketin mali durumu, alacaklılar tarafından yapılan başvurudan sonra gün yüzüne çıktı. Şirketin borçlarının üstesinden gelebilecek taşınır veya nakit varlıklarının olmadığı ortaya çıktı. Bununla beraber, şirkete ait demirbaşlar ve araçlar üzerinde de birçok haciz kararının bulunduğu da ortaya çıktı.

BAŞVURU SONRASI İFLAS KARARI VERİLDİ

Şirketin yaşamış olduğu tüm bu kötü gelişmelerden sonra alacaklılardan birinin şirketin iflası için İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurduğu öğrenildi. Mahkeme, yapılan başvuruyu inceleyerek Ekol Asansörleri'nin iflasına karar verdi.

KAMU KURULUŞLARIYLA DA ÇALIŞTI

Şirketin faaliyet gösterdiği süre zarfında, özellikle İzmir ve çevresindeki Ege bölgesinde birçok kamu kuruluşu ve inşaat şirketiyle çalışarak referanslarını oluşturmuştu. Ancak, mali sıkıntılar sonucu yaşanan iflas, sektörde ve bölgedeki iş ortakları arasında da büyük bir şaşkınlık yarattı.