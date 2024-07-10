Alanya Cuma Pazarı'nın Yer Değişikliği İçin Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Alanya Cuma Pazarı'nın Yer Değişikliği İçin Kura Çekimi Yapıldı

Alanya Cuma Pazarı\'nın Yer Değişikliği İçin Kura Çekimi Yapıldı

Alanya Belediyesi tarafından pazar esnafının isteğiyle eski yerine taşınacak olan Cuma Pazarı'nın çizgilerinin çekilmesinin ardından kura çekimi de yapıldı. 508 pazarcı üretici esnafın yerleri belirlendi.

10.07.2024 12:32  Güncelleme: 12:34
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Alanya Belediyesi tarafından pazar esnafının isteğiyle eski yerine taşınacak olan Cuma Pazarı'nın çizgilerinin çekilmesinin ardından kura çekimi de yapıldı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in pazar esnafı ile yaptığı görüşmeler ve ziyaretleri sonrası Cuma Pazarı'nın kapalı otoparktan çıkarılarak tekrar eski yerine kurulmasına karar verilmişti. Esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların sıcak, havasızlık gibi pek çok sorununu bitirecek olan değişiklik için pazar alanında çizgiler zabıta ekipleri tarafından belirlenerek çizildi.

508 pazarcı üretici esnafın yerleri belli oldu

12 Temmuz Cuma günü kapalı otoparktan çıkarak yeni yerinde kurulacak olan Cuma Pazarı için Salı Pazarı içerisindeki Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ofisi'nin önünde kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimine, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök ve esnaf katıldı. İlk olarak 254 pazar esnafı daha sonra ise 254 üretici esnafı kuralarını kendileri çekerek yerlerini belirlediler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Alanya Cuma Pazarı'nın Yer Değişikliği İçin Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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