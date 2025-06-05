Alanya\'da 1.3 tonluk tosun 430 bin TL\'ye satıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 ton 300 kilogramlık tosun 430 bin TL'den alıcısını buldu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da kurban pazarındaki yoğunluk devam ediyor. Alanya kurban pazarından büyükbaş hayvanlarda fiyatlar 60 bin liradan başlayıp 430 bin liraya kadar çıkarken, küçükbaş hayvanlar ise 10 bin ile 30 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ayrıca kurban pazarında geleneksel hale gelen pazarlık anları ise keyifli görüntülere sahne oldu. Kurban pazarında yaklaşık 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki tosun ise, 430 bin TL'ye alıcısını buldu.