Alanya'da marketlere stokçuluk denetimi - Son Dakika
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Alanya'da marketlere stokçuluk denetimi

10.03.2022 00:57
Alanya'da marketlere stokçuluk denetimi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hizmet veren market ve toptancılarda stokçuluğa karşı denetim yapıyor.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hizmet veren market ve toptancılarda stokçuluğa karşı denetim yapıyor.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çeşitli faktörlerden dolayı fiyat artışı yaşanan temel gıda ürünlerinde olabilecek stokçuluğa karşı market ve toptancılarda denetim gerçekleştirdi. Satış noktalarının raf ve depolarında denetim yapan ekipler, rafları boş bırakıp depolarında başta yağ olmak üzere çeşitli tüketim malzemesi bulunan işletmelere tutanak tutup ceza yazdı. Ekipler ayrıca etiket bulundurulup bulundurulmadığını, kasa-etiket fiyat farkı olup olmadığını da kontrol etti.

"Denetimler devam edecek"

Bu gibi denetimlerin sürekli devam edeceğini, stokçuluğa karşı mücadele vereceklerini belirten Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, "Piyasanın hareketli olmasından ve küresel etkilerden dolayı stokçuluk durumuna karşı Alanya Belediyesi olarak kendi yasal tedbirlerimizi alıyoruz. Stokçuluğun önüne geçmek adına marketlere, zincir marketlere ve toptancılara denetim gerçekleştiriyoruz. Kurallara aykırılık tespit edilen işletmelere de cezai işlem uyguluyoruz. Denetimlerimizi belirli aralıklarla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

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Alanya Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Market, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alanya'da marketlere stokçuluk denetimi - Son Dakika


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