Alanya'da Sıfır Atık Eğitimi: 1503 Personel Bilgilendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Alanya'da Sıfır Atık Eğitimi: 1503 Personel Bilgilendirildi

Alanya\'da Sıfır Atık Eğitimi: 1503 Personel Bilgilendirildi

Alanya Belediyesi, turizm tesislerinde sıfır atık eğitimi vererek 1503 personelin çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Eğitimler, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm konularında uygulamalı bilgiler sunuyor.

24.09.2024 14:31  Güncelleme: 14:42
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Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki eğitimci ve mühendisler tarafından kent genelindeki turizm tesislerinde bin 503 personele sıfır atık eğitimi verildi.

'Sıfır Atık' konusunda hayata geçirdiği projelerle birçok ödüle layık görülen, okullarda ve turizm tesislerinde verilen sıfır atık eğitimleri ile vatandaşların bilinçlenmesine katkıda bulunan Alanya Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarına devam ediyor. Sürdürülebilir bir çevre ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek adına dünya genelinde çok önemli bir kampanyaya dönüşen sıfır atıkla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki eğitimci ve mühendisler, kent genelindeki turizm tesislerinde sıfır atık eğitimi verdi.

Bin 503 personele eğitim verildi

Özellikle yaz sezonunda büyük bir yoğunluğun yaşandığı otellerdeki eğitimlerde, bin 503 personel konuyla ilgili olarak tüm detaylarıyla bilgilendirildi. Çevrenin korunması amacıyla yerinde ve uygulamalı olarak verilen eğitimler sayesinde otellerde yapılması gereken tasarruflar, atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmesi gibi konularda personel bilinçlendirildi. Yapılan çalışmalar ile kent genelindeki turizm tesislerinin atık miktarının sıfıra indirilmesi hedefleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Turizm, Alanya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alanya'da Sıfır Atık Eğitimi: 1503 Personel Bilgilendirildi - Son Dakika

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