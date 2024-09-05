Alanya Limanı'na Lüks Kruvaziyer Gemisi ile Bin 748 Turist Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Alanya Limanı'na Lüks Kruvaziyer Gemisi ile Bin 748 Turist Geldi

Alanya Limanı\'na Lüks Kruvaziyer Gemisi ile Bin 748 Turist Geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Limanı'na 4. kez demirleyen 'Marella Discovery' isimli lüks gemi, çoğunluğu İngiliz 1.748 turisti taşıdı. Kıbrıs'ın Limasol şehrinden yola çıkan gemi, sabah saatlerinde limana ulaşarak turistlerin şehirdeki tarihi ve turistik yerleri gezmelerine olanak sağladı. Geminin akşam saat 18.00'de Rodos Adası'na hareket etmesi planlanıyor.

05.09.2024 11:35
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Limanı'na 4'üncü kez demirleyen 'Marella Discovery' isimli lüks gemi, çoğunluğu İngiliz olmak üzere bin 748 turist getirdi.

Kıbrıs'ın Limasol şehrinden yola çıkan Bahama bayraklı, 265 metre uzunluğundaki ve 739 mürettebatı bulunan 'Marella Discovery' isimli lüks kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demirledi. Karaya ayak basan turistlerin bazıları tur otobüsleri ve safari araçlarına binerek şehrin güzelliklerini görmek için yola çıktı. Büyük çoğunluğu ise Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezmeyi tercih etti. Lüks gemi, saat 18.00'de Rodos Adası'na gitmek üzere Alanya Limanı'ndan ayrılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Alanya Limanı'na Lüks Kruvaziyer Gemisi ile Bin 748 Turist Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya Limanı'na Lüks Kruvaziyer Gemisi ile Bin 748 Turist Geldi - Son Dakika
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