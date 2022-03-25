Alanya, Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda yerini aldı - Son Dakika
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Alanya, Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda yerini aldı

25.03.2022 15:09
Alanya, Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda yerini aldı

Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı 43.kez kapılarını açtı.

Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı 43.kez kapılarını açtı. 24- 27 Mart tarihleri arasında devam edecek olan turizm fuarında bölgenin en büyük tur operatörleri, Türkiye'den gelen turizmcilerle birlikte Türkiye tanıtımı yapacak.

"Alanya Türkiye standı içerisindeki yerini aldı"

Fuarda Alanya'yı ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu temsil ediyor. Konu ile ilgili konuşan Dahaoğlu, "Barcino Tour CEO'su Vladimir Bogicevic ve Türkiye temsilcisi Fatih Günay ile yaptığımız görüşmede, Alanya- Gazipaşa havalimanı için 6000 Pax planladık. Haziran ayından itibaren Air Serbia ile haftada 4 sefer uçmayı planlayan Barcino Tour, ekim sonuna kadar devam edecek. Kendileriyle sezonu değerlendirip daha önceki yıllarda olduğu gibi, fenomen sanatçıları şehrimize getirip, tanıtım yapmak için görüşmelerde bulunduk. Hatırlarsınız ki 4 sene önce Altav Sırp Santçı Anna Kokiç ile Alanya'da klip çektirmişti. Sırbistan'ın nüfusu 7 milyon civarında ve 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde, Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen Sırp vatandaşlarının sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,46 oranında artışla 203 bin 41 oldu "dedi.

Dahaoğlu, 300 bin nüfuslu Novi Sad şehri ile kardeş şehir görüşmelerini başlattığını, fakat pandeminin girmesi nedeni ile ara verdiklerini, ilk fırsatta konuyla ilgili nihai görüşmelerini yapacağını belirterek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i şehre davet etti. - ANTALYA

Alanya, Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda yerini aldı
Alanya, Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda yerini aldı
Alanya, Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda yerini aldı
Alanya, Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda yerini aldı
Alanya, Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda yerini aldı

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Belgrad, Türkiye, Alanya, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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